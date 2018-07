Calendario Mondiali 2018, quando si giocano le semifinali e su che canale vederle? Date, programma e orari

Domani si comincia. Siamo alla stretta finale. I verdetti dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia sono arrivati. Francia, Belgio, Inghilterra e Croazia hanno staccato il biglietto per le semifinali e si affronteranno per contendersi i due posti per l’atto conclusivo.

L’incrocio tra francesi e belgi era imprevedibile alla vigilia, pensando a quanto fatto dai Diavoli Rossi contro il Brasile. Se, infatti, il successo dei transalpini contro l’Uruguay era da mettere in preventivo, vista anche l’assenza dell’asso del PSG Edinson Cavani, per i belgi la sfida ai verdeoro, cinque volte campioni del modo, aveva i connotati dell’impresa. Partita che ha sorriso alla truppa di Martinez grazie all’autogol di Fernandinho e ad una rete magnifica di De Bruyne che hanno reso ininfluente la marcatura di Renato Augusto nella ripresa.

Per quanto riguarda l’altra semifinale, gli Inglesi arrivano all’appuntamento con grande fiducia, dopo aver ben impressionato sul piano del gioco nel successo (2-0) contro la solida Svezia. Un roster molto ben organizzato quello di Southgate che punta a riportare i britannici in una finale a distanza di tantissimo tempo. Da par loro i croati, arrivati a questo punto del torneo iridato dopo essersi imposti per ben due volte ai calci di rigore contro la Danimarca e la Russia padrona di casa, non vogliono fermarsi sul più bello andando a caccia di un atto conclusivo significativo per la storia della Nazionale dei Balcani.

E dunque saranno semifinali tutte europee. Di seguito il programma completo delle semifinali e la copertura televisiva garantita in esclusiva da Mediaset (Canale 5) in chiaro.

IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI

10 luglio: Francia – Belgio , ore 20.00 (Canale 5) al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo

11 luglio: Croazia – Inghilterra, ore 20.00 (Canale 5) al Luzhniki Stadium di Mosca













