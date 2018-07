Calendario Mondiali 2018, il programma delle partite di oggi (lunedì 2 luglio): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi lunedì 2 luglio si giocano altri due ottavi di finale ai Mondiali 2018 di calcio. Si preannuncia grande spettacolo in una giornata che si preannuncia particolarmente scoppiettante e intensa, le due partite sono aperte a tutti i risultati e in campo scenderanno grandi giocatori pronti per illuminare la scena.

C’è grande attesa attorno al Brasile che se la dovrà vedere con l’ostico Messico: non sarà un incontro semplice per Neymar e compagni contro i Sombreros, capaci di battere la Germania nel girone e sempre molto temibili per il loro gioco offensivo. I verdeoro partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare l’avversario anche perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo in questa rassegna iridata. In serata spazio invece al Belgio di Mertens e Lukaku che metteranno in campo tutta la loro forza d’attacco contro il Giappone, desideroso di regalare un’impresa indimenticabile alla propria Nazionale: i Red Devils partiranno con tutti i favori del pronostico ma i Samurai non si tireranno indietro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi lunedì 2 luglio ai Mondiali 2018 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Brasile vs Messico (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Belgio vs Giappone (a Rostov)

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN TV

Brasile-Messico e Belgio-Giappone saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













(foto AGIF Shutterstock.com)