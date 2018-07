Calendario Mondiali 2018, il programma delle partite di oggi (domenica 1° luglio): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi domenica 1° luglio si disputano altri due ottavi di finale ai Mondiali 2018 di calcio. La rassegna iridata entra nel vivo e la giornata si preannuncia particolarmente interessante con due partite che possono regalare grandi emozioni e farci divertire. Scende in campo la Spagna che affronterà la Russia padrona di casa: le Furie Rosse sono nettamente favorite ma non devono sottovalutare i padroni di casa, desiderosi di confezionare il colpaccio. In serata, invece, la Croazia se la dovrà vedere con la Danimarca: i balcanici saranno favoriti ma attenzione a non sottovalutare i solidi scandinavi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi sabato 30 giugno ai Mondiali 2018 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Spagna-Russia

20.00 Croazia-Danimarca

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN TV

Spagna-Russia e Croazia-Danimarca saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com