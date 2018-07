Calciomercato, UFFICIALE: Cristiano Ronaldo è della Juventus! A Torino arriva il più grande del mondo

Ora sì, è UFFICIALE: Cristiano Ronaldo vestirà la maglia della Juventus il prossimo anno. Una settimana lunga, lunghissima, fatta di voci, notizie, alcune vere e altre presunte, è finalmente giunta al termine: CR7 sbarca in Serie A. L’annuncio è arrivato direttamente dal Real Madrid, che ha rilasciato un comunicato ufficiale rivelando i dettagli dell’operazione, già ampiamente anticipati nei giorni scorsi. L’affare del secolo è di circa 105 milioni di euro, molti meno rispetto alla clausola da 1 miliardo prevista dal contratto del portoghese.

Un annuncio arrivato al termine di una giornata convulsa, in cui le notizie si sono susseguite una dopo l’altra. Prima il via libera dato dal procuratore di Ronaldo, Jorge Mendes, dopo che la Junta Directiva del Real Madrid si era espressa positivamente sull’operazione; poi le immagini di Andrea Agnelli, volato in Grecia per accogliere personalmente Ronaldo e mettere già tutto nero su bianco. Infine, l’annuncio ufficiale del Real: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus.

Il Real Madrid, come ampiamente descritto nei giorni scorsi e come si legge nel comunicato della società, ha accontento la volontà di Cristiano Ronaldo di cambiare aria e lasciare Madrid, abbassando di molto le pretese economiche. CR7 lascia quindi il Real dopo nove stagioni, condite da 451 gol e 16 titoli. Mancano ancora le visite mediche e l’annuncio della Juventus, una formalità da espletare tra questa e la prossima settimana: il giocatore più forte del mondo sta per sbarcare in Italia.

Il comunicato del Real Madrid

Il Real Madrid comunica che, accettando la volontà del calciatore Cristiano Ronaldo, ha accordato il suo trasferimento alla Juventus. Oggi il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine a un calciatore che ha dimostrato di essere il migliore al mondo e che ha segnato una delle ere più vincenti della storia del nostro club e del calcio mondiale. Al di là dei titoli conquistati, dei trofei vinti e dai trionfi raggiunti in campo in tutti questi ultimi 9 anni, Cristiano Ronaldo è stato un esempio di dedizione, lavoro, responsabilità e costante miglioramento. È diventato anche il miglior capocannoniere nella storia del Real Madrid con 451 gol in 438 partite. In totale ha vinto in Blanco 16 titoli, tra cui 4 Champions League, 3 di fila e 4 nelle ultime 5 stagioni. Individualmente, con la maglia del Real Madrid, ha vinto 4 Palloni d’Oro, e 3 Scarpe d’Oro, e molti altri premi. Per il Real Madrid, Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei suoi grandi simboli e un riferimento unico per le prossime generazioni. Il Real Madrid sarà sempre casa tua…

Il saluto di Cristiano Ronaldo al Real Madrid e ai suoi tifosi

Questi anni al Real Madrid, e a Madrid, sono stati forse i più felici della mia vita. Ho solo sentimenti di enorme gratitudine per questo club, per questi tifosi, E per questa città. Posso solo ringraziare tutti loro per l’amore e l’affetto che ho ricevuto. Tuttavia, credo che sia giunto il momento di aprire una nuova fase nella mia vita ed è per questo che ho chiesto al club di accettare il mio trasferimento. Sento sia il momento e chiedo a tutti di rispettare la mia volontà. Questi 9 anni sono stati assolutamente meravigliosi. Sono stati 9 anni unici. È stato un momento emozionante per me, pieni di riconoscenza ma anche duri perché quando sei al Real Madrid l’esigenza richiesta è massima, so bene che non dimenticherò mai di aver goduto il Calcio in una maniera unica. Ho avuto il privilegio in campo e nello spogliatoio di poter giocare con compagni favolosi, ho sentito il calore di un tifo incredibile e insieme abbiamo vinto 3 Champions consecutive e 4 Champions in 5 anni. E con tutti loro anche, a livello individuale, ho avuto la soddisfazione di vincere 4 Palloni d’Oro e 3 Scarpe d’Oro, tutti traguardi tagliati con questo club immenso e straordinario. Il Real Madrid ha conquistato il mio cuore e quello della mia famiglia, e più che mai ora voglio dire grazie a tutti: ringraziare la società, il presidente, i direttori, i miei compagni, tutti i tecnici, i medici, fisioterapisti e i preparatori incredibili che fanno funzionare tutto e che lavorano perché tutti i dettagli funzionino al meglio. Grazie infinite ancora una volta ai nostri fan e grazie anche al calcio spagnolo. Durante questi 9 eccitanti anni ho sfidato grandissimi giocatori. Il mio rispetto e il mio riconoscimento è massimo per tutti loro. Ho riflettuto molto e so che è giunto il momento di iniziare un nuovo ciclo. Me ne vado, ma questa maglietta, questo scudo e il Santiago Bernabéu continueranno a sentirli sempre miei ovunque io sia. Grazie a tutti e, naturalmente, come ho detto la prima volta nel nostro stadio 9 anni fa: Hala Madrid!













