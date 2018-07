Calciomercato LIVE, tutte le trattative di mercoledì 11 luglio in DIRETTA: Inter e Napoli devono rispondere alla Juventus

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DEL CALCIOMERCATO DI MARTEDI’ 10 LUGLIO

Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 11 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (mercoledì 11 luglio): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 08.00. Buon divertimento a tutti.











8.59 FROSINONE: Il nome di Molinaro è sempre quello che Stirpe e la sua società sta sondando. Con l’addio di Crivello ai ciociari serve un esterno e dunque il profilo dell’ex calciatore di Juventus e Torino sembra essere l’ideale per la neo promossa.

8.44 GENOA: Presentato Romulo nella giornata appena trascorsa. Il calciatore, ex Verona, arriva alla corte rossoblu a parametro zero e punta a far bene coi colori genoani.

8.38 MILAN: La proprietà e il controllo della holding che detiene la maggioranza del capitale sociale di AC Milan sono stati trasferiti a fondi gestiti da Elliott Advisors (UK) Limited (“Elliott”). Un’altra notizia importante in questa seduta di mercato.

8.26 LAZIO: Intervistato da 7Gold, Alessandro Moggi ha parlato del futuro di Immobile, suo assistito: “Ciro è tranquillo e può restare alla Lazio con cui stiamo parlando di un ulteriore rinnovo di contratto”

8.17 ATALANTA: L’Atalanta è a un passo da Duvan Zapata, che a breve diventerà a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro. Alla Sampdoria dovrebbero andare 14 milioni di euro per il prestito biennale più 12 milioni fissati per il riscatto, per un totale di 26 milioni di euro.

8.09 CHELSEA: Tutto fatto per Maurizio Sarri e Jorginho al Chelsea. I Blues nelle prossime ore verseranno nelle casse del Napoli 65 milioni di euro: 57 per il centrocampista e 8 per liberare il tecnico. Cinque anni di contratto per l’italo-brasiliano.

