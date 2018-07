Calciomercato LIVE, tutte le trattative di lunedì 2 luglio in DIRETTA: la Juventus sogna Cristiano Ronaldo, l’Inter vuole Florenzi

Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 2 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (lunedì 2 luglio): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 08.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

08.53 ROMA – L’acquisto più importante potrebbe essere Karsdorp, l’olandese rimasto fermo tutta la passata stagione a causa di due infortuni. A rilanciarlo è l’edizione locale del Corriere della Sera.

08.44 CHELSEA – Sempre più insistenti le voci sull’approdo di Golovin, giocatore russo che sta incantando ai Mondiali. La Juventus sembra aver allentato la morsa.

08.32 NAPOLI – Cavani potrebbe ritornare? Ne parla il Mattino, El Matador è in forza al PSG ma De Laurentiis potrebbe regalare un colpaccio ai suoi tifosi.

08.23 INTER – Settimana importante in casa nerazzurra. Florenzi e Vrsaljko potrebbero approdare a Milano.

08.12 JUVENTUS – Tuttosport continua invece a insistere sulla possibilità di un clamoroso arrivo di Cristiano Ronaldo ma è davvero una tentazione impossibile. Più probabile l’approvo di Milinkovic-Savic.

08.03 JUVENTUS – La Gazzetta dello Sport parla di un possibile scambio tra Morata e Higuain. Sarri vicino al Chelsea vorrebbe allenare ancora il Pipita, Marotta invece pronto a trattare per il ritorno di Alvaro.

08.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di calciomercato, lunedì 2 luglio.

(foto Ciro Santangelo)