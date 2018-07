Calcio: respinto il ricorso dell’Avellino dal Collegio di Garanzia del Coni. Gli irpini esclusi dalla Serie B

Niente da fare per l’Avellino, escluso dal campionato di Serie B 2018/2019 anche dopo aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI presieduto da Franco Frattini.

Il club irpino non potrà partecipare al prossimo campionato cadetto, ripartirà dalla Serie C, e si unisce a Cesena e Bari portando a tre il computo delle squadre escluse dalla B. “E’ stato respinto perchè non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ufficiale di maggio. Ma ci sono delle aperture da valutare con la massima attenzione. Oggi finisce la fase sportiva e già da stasera deve aprirsi quella amministrativa, che nel caso sarà al Tar del Lazio“, ha dichiarato l’avvocato della società campana Eduardo Chiacchio (fonte Gazzetta di Parma).













Foto: Dziurek / Shutterstock.com