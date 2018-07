Softball, Mondiali 2018: USA favoriti nell’edizione che porterà la nazione vincitrice a Tokyo 2020

Da Chiba a Tokyo il passo è breve: tra la città del secondo maggior porto mercantile del mondo e la capitale del Giappone ci sono soltanto una cinquantina di chilometri, che passano quasi tutti vicino alle acque della Baia di Tokyo. Il passo, però, è anche lungo per il softball internazionale: con i Mondiali 2018, la squadra che vincerà a Chiba si guadagnerà un biglietto di sola andata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che vedranno il ritorno dello sport a 12 anni di distanza dall’ultima apparizione.

Dieci sono le volte in cui gli Stati Uniti si sono guadagnati l’alloro iridato: l’ultima di esse si è verificata due anni fa, nell’ottava finale mondiale contro il Giappone (cinque le hanno vinte le americane, tre le giapponesi). Il rapporto di forza esistente tra i due paesi sembra essersi confermato anche nei tornei che precedono la manifestazione iridata.

Detto delle due principali favorite, dietro c’è un gruppo di 3-4 nazionali pronte a dar parecchio fastidio. Australia e Canada sono pronte a dar battaglia senza esclusione di colpi, mentre nel gruppo A ci sarà una vera mattanza che produrrà qualche sorpresa obbligatoria, in quanto, tolti gli USA, sono presenti le nazioni dal 5° all’8° posto del ranking mondiale: Cina Taipei alias Taiwan, Porto Rico, Messico e Olanda. Una di queste dovrà dire addio ai sogni di gloria, e qualunque sarà, sarà sempre piuttosto sorprendente. Attenzione, però, a non dare per spacciata la Nuova Zelanda, che ha un’ottima tradizione di softball anche se i vent’anni d’oro tra il 1978 e il 1998 sembrano essere lontani.

Nel gruppo B, invece, il discorso sembra un po’ diverso: le prime tre posizioni del girone già assegnate, la quarta da decidersi. Ed è qui che troviamo Italia, Cina e Venezuela a darsi gran battaglia, con la Gran Bretagna pronta, in seconda fila, a sorprenderne più d’una nel suo percorso di crescita.

Quest'edizione si giocherà su quattro campi: nella fase a gruppi saranno attivi il NASPA Stadium, l'Akitso Stadium e il Zett. A. Ball Park; negli incontri che varranno la lotta per le medaglie, invece, entrerà in scena il ZOZO Marine Stadium.













