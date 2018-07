Calcio, Mondiali 2018: la Francia si aggrappa a Mbappè, la Celeste senza Cavani per rinverdire i fasti del passato

L’enfant prodige Mbappè vuol continuare a stupire il mondo, ma la gloriosa tradizione calcistica dell’Uruguay è un fattore da non sottovalutare. La Francia sfiderà la Celeste domani, venerdì 7 luglio, alle ore 16.00 allo stadio Niznij Novgorod, in occasione del primo quarto di finale dei Mondiali 2018 in Russia. Un match dal sapore atavico tra due Nazionali che masticano calcio sin dai primordi della storia di una disciplina sportiva che oggi rappresenta un catalizzatore di eventi globali di straordinario spessore.

La straordinaria vittoria contro l’Argentina ha fatto schizzare alle stelle le quotazioni dei transalpini, che hanno lanciato in orbita Mbappè, baby fenomeno che a 19 anni rappresenta il più giovane calciatore dopo Pelé ad aver realizzato una doppietta ai Mondiali. Sul fronte opposto, però, ci sono i carnefici del Portogallo di Cristiano Ronaldo, costretto a tornare anzitempo a casa a seguito della sconfitta maturata sotto i colpi di Cavani, autore della doppietta che ha regalato la qualificazione all’Uruguay, ma quasi certamente assente domani per via dell’infortunio muscolare rimediato contro i lusitani. Uno scherzo del destino capitato ad un calciatore che ha vissuto pochi giorni fa il momento più bello della sua carriera e che ora rischia di veder sfumare il sogno di giocarsi fino in fondo le sue chance di vincere i Mondiali.

Il ct uruguaiano Tabarez si affiderà al 3-5-2 con Muslera tra i pali e i due “Colchoneros” Gimenez e Godin al centro della difesa, affiancati da Caceres. In mediana ci saranno Bentancur, Vecino e Torreira, tutti militanti nel campionato italiano, mentre le corsie esterne saranno presidiate da Laxalt e Nandez. In attacco, infine, Suarez sarà affiancato dal possente Stuani, che prenderà il posto dell’infortunato Cavani.

Il ct francese Deschamps, invece, punterà ancora sul 4-3-3 con Varane e Umtiti davanti a Lloris e con i due esterni Pavard e Hernandez. Davanti alla difesa agirà Kantè con Tolisso, al posto dello squalificato Matuidi, nel ruolo di mezz’ala accanto a Pogba. Le due ali Mbappè e Griezmann, infine, agiranno a supporto della punta centrale Giroud. La difesa solida dell’Uruguay, con un solo gol subito in 4 partite, dunque, dovrà sfidare l’attacco infuocato della Francia in un match che si preannuncia ricco di emozioni e che non è escluso possa avere un’appendice oltre il novantesimo per definire l’avversario del vincente tra Brasile e Belgio e rendere ancor più entusiasmanti i Mondiali delle sorprese.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Agif / Shutterstock.com