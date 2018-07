Calcio: l’arrivo di Cristiano Ronaldo darà maggior visibilità alla Serie A? La Juventus si gode il colpo del secolo

Inutile negarlo, l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia è qualcosa che ha stupito tutti nelle ultime settimane e in queste ore sono in corso le visite mediche. Alle 18.30, ci sarà l’attesissima conferenza stampa, prima apparizione ufficiale di Cr7 in bianconero. Un acquisto di un calciatore che si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico, con dirette minuto per minuto, accompagnando quasi il tifoso della Juventus, o l’appassionato di calcio, a vivere un momento così speciale.

La Serie A, da anni, non aveva un prospetto così importante. Forse bisogna tornare indietro a 20 anni fa, ai tempi delle “sette sorelle”, quando nel nostro campionato, oltre a Juventus, Inter e Milan, c’erano Roma, Lazio, Fiorentina e Parma ad avere tra le loro fila giocatori di rilievo internazionale. La domanda è la seguente: può l’ingaggio della Juve di questo atleta dare slancio ad un torneo, negli ultimi anni, finito in ombra rispetto alla Premier League ed alla Liga?

La risposta non è delle più semplici ma qualcosa si può dire. Senza ombra di dubbio un Ronaldo bianconero può dare lustro al club che rappresenta non soltanto da un punto di vista tecnico ma anche di merchandising, ricavi commerciali ecc. Basta osservare quante magliette del portoghese sono state vendute in pochi giorni. Trattandosi, infatti, di un personaggio accompagnato da diversi sponsor personali, la Vecchia Signora ha messo a segno un’operazione incredibile sotto questo aspetto.

Di una luce riflessa, quindi, potrebbero godere le rivali della formazione di Torino, per la presenza del lusitano in campo. Tuttavia, per rafforzare un’idea di competitività, i club rivali dovranno mettere in mostra qualcosa di concreto altrimenti la sproporzione tra la Juve ed il resto del gruppo sarà incolmabile e finirà per rendere poco interessante il campionato e di conseguenza poco appetibile.













Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com