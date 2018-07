Calcio, il Tas accoglie il ricorso del Milan. I rossoneri giocheranno in Europa League

Buone notizie per tutti i tifosi rossoneri: il Tas ha accolto il ricorso presentato dal Milan, che potrà quindi partecipare all’Europa League 2018/2019. Il Tribunale di Losanna ha annullato la decisione dell’Uefa, che aveva punito il Milan per non aver rispettato il Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017, con la conseguente esclusione per un anno dalle competizioni europee.

Determinante in questa decisione è stata l’uscita di scena di Mister Li e la stabilità garantita dal fondo Elliott, che ha evidentemente presentato un progetto convincente. Il Diavolo potrà quindi disputare i gironi dell’Europa League come si è guadagnato sul campo con il sesto posto ottenuto nella Seria A. Questa decisione permetterà anche di sbloccare il mercato rossonero, con la dirigenza che potrà ora costruire una squadra adeguata per il ritorno in Europa.

Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com