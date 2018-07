Calcio femminile, Serie A 2018-2019: i colpi di mercato e gli affari messi a segno dalle squadre. Juventus scatenata, Milan rafforzato

Le dodici società che parteciperanno alla Serie A 2018-2019 di calcio femminile sono nel vivo della sessione di mercato estiva per essere pronte in vista della prima giornata di campionato che prenderà il via sabato 15 settembre. Andiamo ad analizzare i movimenti di mercato più importanti registrati sinora dalle squadre della massima serie.

Partiamo dalle campionesse d’Italia in carica della Juventus, che si sta rendendo protagonista di un mercato molto ambizioso e movimentato in cui ha ceduto Isaksen, Zelem e Rood ma si è rinforzata con diversi acquisti importanti. Tra i cinque trasferimenti in entrata spiccano sicuramente Eniola Aluko, giocatrice ex Chelsea di livello internazionale, Cristiana Girelli e Aleksandra Sikora, entrambe giocatrici importanti provenienti dal Brescia. Per completare la rosa la società torinese ha ufficializzato anche l’inglese Lianne Sanderson e la svedese Petronella Ekroth, la quale rinforzerà un reparto difensivo che può già contare sulla classe di Sara Gama.

Quest’anno fanno il loro esordio in Serie A l’AC Milan (che ha acquisito il titolo sportivo del Brescia) e l’AS Roma, le quali proveranno fin da subito a contendere il titolo alla Juventus. In particolare la società milanese sta assemblando un organico di tutto rispetto, portando in rossonero diverse giocatrici che militavano nel Brescia come Giacinti, Bergamaschi, Sabatino, Giugliano. L’AS Roma ha ufficializzato pochi giorni fa il roster della stagione, di cui le novità più importanti riguardano l’area tecnica con l’ingaggio in panchina di Betty Bavagnoli e l’innesto del difensore ex Fiorentina Elisa Bartoli, neo-capitano della squadra capitolina. La squadra Viola, che parteciperà alla Champions League insieme alla Juve, ha dovuto sostituire Elisa Bartoli con il difensore francese Laura Agard, mentre il centrocampo è stato rinforzato con l’innesto di Lyliana Kostova. Anche le neopromosse Florentia e Orobica stanno concludendo diverse operazioni in entrata per poter competere alla pari con le avversarie della nuova categoria, anche se ovviamente sulla carta rimangono un gradino sotto a squadre ben strutturate come Juventus, Milan, Fiorentina e Tavagnacco.













Foto: Twitter- Juventus Women