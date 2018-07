British Open 2018, gli orari e la startlist di sabato 21 luglio. La programmazione tv

Zach Johnson e Kevin Kisner guidano la classifica a metà gara del British Open 2018, terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Carnoustie Golf Links. I due statunitensi sono al comando della leaderboard con 6 colpi sotto il par, ma sono insidiati dal terzetto composto dai due statunitensi Pat Perez e Xander Schauffele e dall’inglese Tommy Fleetwood, autore di una splendida rimonta nel secondo giro. Sono ancora tanti i potenziali pretendenti alla vittoria, anche se spicca il taglio di Dustin Johnson e Jon Rahm, indicati alla vigilia tra i possibili favoriti. E’ ancora pienamente in corsa Jordan Spieth, che punta ad un clamoroso bis, mentre l’italiano Francesco Molinari ha pagato a caro prezzo un double bogey alla 16 ed ora è a 6 lunghezze dalla vetta. Il primo a prendere il via nel terzo round sarà il malese Gavin Green, che aprirà le danze alle ore 10.15, mentre Molinari avvierà il suo tentativo di rimonta alle ore 14.35. Gli ultimi a partire, infine, saranno Zach Johnson e Kevin Kisner, che prenderanno il via alle ore 17.00. Sarà possibile guardare il terzo giro del British Open 2018 in tv su Sky Sport Golf per gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky. Ma il torneo sarà visibile anche in diretta streaming su tablet, pc e smartphone attraverso l’applicazione SkyGo. DI seguito, la startlist della terza giornata del British Open 2018:

10:15 Gavin GREEN Malaysia

10:25 Rhys ENOCH Wales Patrick REED USA

10:35 Kiradech APHIBARNRAT Thailand Justin ROSE England

10:45 Yusaku MIYAZATO Japan Tyrrell HATTON England

10:55 Ross FISHER England Keegan BRADLEY USA

11:05 Ryan FOX New Zealand Jason DUFNER USA

11:15 Bryson DeCHAMBEAU USA Henrik STENSON Sweden

11:25 Tom LEWIS England Sam LOCKE Scotland

11:35 Paul CASEY England Chris WOOD England

11:45 Bernhard LANGER Germany Rafa CABRERA BELLO Spain

12:00 Paul DUNNE Republic of Ireland Brett RUMFORD Australia

12:10 Masahiro KAWAMURA Japan Shubhankar SHARMA India

12:20 Cameron SMITH Australia Brendan STEELE USA

12:30 Marc LEISHMAN Australia Lee WESTWOOD England

12:40 Byeong Hun AN Korea Kevin NA USA

12:50 Julian SURI USA Adam HADWIN Canada

13:00 Gary WOODLAND USA Si-Woo KIM Korea

13:10 Yuta IKEDA Japan Satoshi KODAIRA Japan

13:20 Marcus KINHULT Sweden Thomas PIETERS Belgium

13:30 Beau HOSSLER USA Haotong LI China

13:45 Cameron DAVIS Australia Sean CROCKER USA

13:55 Louis OOSTHUIZEN South Africa Stewart CINK USA

14:05 Phil MICKELSON USA Austin COOK USA

14:15 Shaun NORRIS South Africa Tiger WOODS USA

14:25 Lucas HERBERT Australia Michael KIM USA

14:35 Jason DAY Australia Francesco MOLINARI Italy

14:45 Sung KANG Korea Webb SIMPSON USA

14:55 Patrick CANTLAY USA Eddie PEPPERELL England

15:05 Matthew SOUTHGATE England Brooks KOEPKA USA

15:15 Kyle STANLEY USA Adam SCOTT Australia

15:30 Charley HOFFMAN USA Alex NOREN Sweden

15:40 Ryan MOORE USA Brandon STONE South Africa

15:50 Luke LIST USA Danny WILLETT England

16:00 Thorbjorn OLESEN Denmark Rickie FOWLER USA

16:10 Jordan SPIETH USA Kevin CHAPPELL USA

16:20 Zander LOMBARD South Africa Tony FINAU USA

16:30 Matt KUCHAR USA Erik VAN ROOYEN South Africa

16:40 Rory McILROY Northern Ireland Xander SCHAUFFELE USA

16:50 Pat PEREZ USA Tommy FLEETWOOD England

17:00 Kevin KISNER USA Zach JOHNSON USA













Foto di Valerio Origo