British Open 2018: gli orari e come vederlo in tv. Il programma completo

Sul leggendario par 71 del Carnoustie Golf Links andrà in scena il British Open 2018, terzo Major stagionale che si svolgerà tra giovedì 19 e domenica 22 luglio. I migliori interpreti mondiali del golf si sfideranno per la conquista di un torneo dello Slam ricco di storia, che consacrerà il vincitore alla gloria eterna.

Gli statunitensi Dustin Johnson e Patrick Reed sembrano un gradino avanti al resto del gruppo, che annovera tra gli altri anche Jordan Spieth, detentore del trofeo, e Justin Thomas. Ma la pattuglia europea appare decisamente ben nutrita e farà leva sul talento dello spagnolo Jon Rahm e dell’inglese Justin Rose, oltre che sulla classe innata di un italiano.

Francesco Molinari, infatti, va incluso di diritto nel novero dei favoriti grazie al trionfo nel Quicken Loans National, il primo nel circuito PGA, e al recente secondo posto nel John Deere Classic, preceduto dalla vittoria nel BMW PGA Championship e dalla piazza d’onore nell’Open d’Italia. L’Italia sogna il colpaccio, dunque, in un torneo che sarà visibile in tv su Sky Sport Golf HD per gli abbonati alla piattaforma satellitare e in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’applicazione SkyGo. Di seguito, il programma completo:

PROGRAMMA E ORARIO

Giovedì 19 luglio

Ore 7.30-20.00: primo giro

Venerdì 20 luglio

Ore 7.30-20.00: secondo giro

Sabato 21 luglio

Ore 10.00-20.00: terzo giro

Domenica 22 luglio

Ore 10.00-20.00: quarto giro













