Brasile-Messico, Ottavi Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi lunedì 2 luglio si gioca Brasile-Messico, ottavo di finale dei Mondiali 2018. Le due squadre si daranno battaglia per conquistare il passaggio del turno e la sfida contro la vincente di Belgio-Giappone. Siamo nella parte alta del tabellone, quella in cui figurano anche Francia e Uruguay. I verdeoro sono tra le grandi favorite per la conquista del titolo iridato e proveranno a mettere subito in chiaro le cose contro gli arrembanti Sombreros, una formazione particolarmente coriacea e volitiva che è sempre in grado di tirare fuori il meglio contro le big, come ha già fatto sconfiggendo la Germania.

Il Brasile partirà con tutti i favori del pronostico ma Neymar e compagni non devono sottovalutare un avversario particolarmente interessante e dotato di un buon gioco, soprattutto in fase di manovra. Il fenomeno del PSG e gli altri fuoriclasse sono chiamati ad alzare il loro tasso tecnico dopo aver già destato grande impressione nella fase a gironi. Si preannuncia comunque una partita intensa e avvincente in cui può succedere di tutto, aperta a qualsiasi risultato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Brasile-Messico, quarto di finale dei Mondiali 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 2 LUGLIO:

16.00 Brasile-Messico

BRASILE-MESSICO: COME VEDERE LA PARTITA DI OGGI IN TV

Brasile-Messico sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













