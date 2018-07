Brasile-Messico, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Dubbio Marcelo tra i carioca, Hernandez al centro dell’attacco messicano

Un ottavo di finale in salsa americana aprirà le danze nella giornata di lunedì 2 luglio per i Mondiali 2018 in Russia. Alle ore 16.00 la Samara Arena sarà il teatro della sfida tra Brasile e Messico, due compagini che hanno convinto a intermittenza nella prima fase e che si giocheranno la qualificazione in una sfida che promette spettacolo ed emozioni.

Il Brasile ha messo in mostra tutto il suo talento soltanto a tratti, ma ha lasciato intendere di poter davvero spadroneggiare se troverà continuità nel gioco e nella manovra offensiva. Il Messico, dal canto suo, ha vinto e convinto contro Germania e Corea del Sud, ma ha rischiato grosso cedendo 0-3 con la Svezia nell’ultima partita del girone.

Tite, ct brasiliano, si affiderà ancora al 4-2-3-1 con Alisson tra i pali, Thiago Silva e Miranda al centro della difesa, Fagner e Filipe Luis sulle corsie esterne, in attesa di risolvere il dubbio Marcelo, uscito malconcio dal match con la Serbia. In mediana ci saranno Casemiro e Paulinho, mentre Coutinho e Neymar agiranno insieme a Willian, in vantaggio su Douglas Costa, alle spalle di Gabriel Jesus.

Il ct messicano Osorio, dal canto suo, adotterà un assetto speculare con Moreno e Alvarez davanti a Ochoa e con Salcedo e Gallardo sugli esterni. Guardado e Herrera agiranno in mediana, mentre Layun e Lozano saranno gli esterni offensivi accanto a Vela a supporto dell’unica punta Hernandez.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Brasile e Messico:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. All.: Tite.

MESSICO (4-2-3-1): Ochoa; Salcedo, Moreno, Alvarez, Gallardo; Herrera, Guardado; Layun, Vela, Lozano; Hernandez. All.: Juan Carlos Osorio.













Foto: AGIF / Shutterstock.com