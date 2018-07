Brasile-Messico, le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018: Filipe Luis al posto di Marcelo, Vela alle spalle di Hernandez

Vincere per credere ancora nel sogno “mondiale” e scacciare l’incubo di emulare Spagna e Germania, favorite per la vittoria del torneo ma uscite anzitempo di scena. Il Brasile non può permettersi di fare sconti al Messico nell’ottavo di finale dei Mondiali 2018 che andrà in scena oggi, lunedì 2 luglio, alle ore 16.00 alla Samara Arena.

La compagine verdeoro ha ottenuto il pass per gli ottavi grazie al primo posto nel girone con due vittorie contro Costa Rica e Serbia e un pareggio all’esordio con la Svizzera. Ma il Messico ha dimostrato già di essere un’ammazza-grandi, avendo inflitto una dura lezione alla Germania, prima di superare la Corea del Sud e temere il peggio per la sconfitta 0-3 con la Svezia.

Il ct carioca Tite si affiderà al 4-2-3-1 con Alisson tra i pali, Thiago Silva e Miranda al centro della difesa, Fagner e Filipe Luis, al posto dell’infortunato Marcelo, sulle corsie esterne. In mediana agiranno Casemiro e Paulinho, mentre Willian sembra in vantaggio su Douglas Costa per affiancare Coutinho e Neymar alle spalle dell’unica punta Gabriel Jesus.

Il ct messicano Osorio, dal canto suo, opterà per lo stesso modulo, schierando Salcedo e Ayala davanti ad Ochoa, con Alvarez e Gallardo sulle corsie laterali. Guardado ed Herrera presidieranno il centrocampo, mentre Layun, Vela e Lozano saranno i trequartisti a supporto dell’unica punta Hernandez.

Di seguito, le probabili formazioni del match:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Thiago Silva, João Miranda, Filipe Luís; Paulinho, Casemiro; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. All.: Tite.

MESSICO (4-2-3-1): Ochoa; E.Álvarez, Salcedo, Ayala, Gallardo; H.Herrera, Guardado; Layun, Carlos Vela, Lozano; J.Hernández. All.: Osorio.













