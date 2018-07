Brasile-Belgio, Mondiale 2018: la storia contro i giovani rampanti, ennesima sfida Sudamerica-Europa

Inutile negarlo: anche in quest’edizione dei Mondiali i due continenti predominanti sono Sud America ed Europa: domani sera alle ore 20.00 a Kazan andrà in scena la sfida tra Brasile e Belgio, valida per i quarti di finale della rassegna di Russia 2018. La vincente sfiderà chi centrerà il bersaglio grosso tra Uruguay e Francia, altro atto di questa eterna sfida.

I pentacampioni del mondo sono ai quarti per la settima edizione consecutiva, ma cercano la prima finale dal 2002, anno dell’ultimo trionfo nell’edizione asiatica ospitata da Corea e Giappone, mentre i belgi cercano un successo che, nella peggiore delle ipotesi li porterebbe ad eguagliare il miglior risultato della loro storia, ovvero il quarto posto datato 1986, nell’ultima edizione messicana.

Sarà la sfida delle stelle verdeoro contro il gruppo dei Diavoli Rossi. Da una parte molte individualità di spicco, Neymar su tutti, dall’altra un collettivo deciso ancora a ben figurare. Agli ottavi i sudamericani hanno sconfitto 2-0 il Messico nel derby panamericano, mentre gli uomini di Martinez hanno superato in rimonta il Giappone per 3-2.

Per quanto riguarda gli undici titolari, vanno registrate le assenze nella squadra verdeoro di Casemiro, squalificato, e Diego Costa, infortunato. Tutti disponibili tra gli europei, ma occhio: la difesa brasiliana, dopo la rete all’esordio subita dalla Svizzera, non ha preso gol nelle successive tre gare, vincendo sempre per 2-0.













Foto: alizada studios shutterstock

robertosantangelo@oasport.it