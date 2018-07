Boxe: Oleksandr Usyk infligge la prima sconfitta a Murat Gassiev. L’ucraino unifica le cinture dei pesi massimi leggeri

L’ucraino Oleksandr Usyk nella storia della boxe. Il 31enne nativo di Sinferopoli ha inflitto la prima sconfitta al russo Murat Gassiev, ex detentore dei titoli IBF e WBA dei massimi leggeri, a Mosca, per decisione unanime, ed è il primo pugile ad unificare le cinture WBC, WBO, IBF e WBA in questa categoria di peso (da 79.3 a 90.7 kg).

Usyk ha così allungato la sua striscia vincente che lo vedeva alla vigilia del combattimento con Gassiev imbattuto da 15 incontri. Un match controllato dal campione olimpico di Londra 2012 che ha gestito l’ardore del 24enne padrone di casa, premiato dalla decisione dei giudici alla fine delle dodici riprese senza incertezze. Un successo pienamente meritato da parte dell’ucraino.













