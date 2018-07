Biglietti Finale Mondiali 2018: quanto costano e come acquistare gli ultimissimi tickets per Francia-Croazia. Servono migliaia di euro…

Domenica 15 luglio si giocherà la Finale dei Mondiali 2018 di calcio: Francia e Croazia si sfideranno allo Stadio Luzhniki di Mosca in una partita che farà sicuramente la storia e che ci consegnerà i nuovi Campioni del Mondo. Da una parte i favoriti Galletti che arrivano all’appuntamento dopo aver surclassato Argentina, Uruguay e Belgio mentre dall’altra la grande rivelazione balcanica che è dovuta ricorrere ai rigori o ai supplementari per avere la meglio su Danimarca, Russia e Inghilterra. Si preannuncia una partita estremamente combattuta e tattica in cui può succedere davvero di tutto, lo spettacolo non verrà mai a mancare nel pomeriggio sportivo più atteso: alle ore 17.00 tutti gli occhi degli appassionati del grande calcio internazionale saranno puntati sulla capitale della Russia per assistere all’evento dell’anno.

La Francia insegue il secondo trionfo nella sua storia dopo quello casalingo nel 1998 quando ad alzare la Coppa del Mondo fu Didier Deschamps, ora a caccia dell’apoteosi da allenatore. La Croazia non è invece mai arrivata a questo punto del torneo e prova a sovvertire dal pronostico. Mbappé contro Mandzukic, Modric contro Pogba, Perisic contro Griezmann: le individualità non mancano alle due squadre che cercheranno di allietare il pubblico.

