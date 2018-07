Biglietti F1 Monza: come acquistare i tickets per il GP d’Italia dal 31 agosto al 2 settembre

Nel weekend del 31 agosto – 2 settembre si disputerà il GP di Italia 2018, tappa del Mondiale F1. Il grande Circus della Formula Uno sbarca a Monza per un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e per gli amanti delle quattro ruote: sullo storico tracciato brianzolo, dove si è consumata la storia della classe regina, andrà in scena una prova fondamentale per le sorti del campionato con la lotta per il titolo iridato che entrerà sempre più nel vivo. Sul circuito più veloce dell’intero calendario, i piloti si daranno battaglia per la conquista di una prestigiosa vittoria che potrebbe indirizzare la corsa verso il Mondiale.

La Ferrari correrà in casa e proverà a regalare una grande gioia al pubblico che riempirà le tribune del circuito di Monza per il GP di Italia 2018. Il popolo rosso accorrerà in massa per sostenere Sebastian Vettel, in piena lotta con Lewis Hamilton per il primato in classifica: il Cavallino Rampante non vuole sbagliare e sfiderà ancora una volta la lanciatissima Mercedes in una gara che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante. Sarà un fine settimana davvero rovente, senza un minuto di tregua.

Si incomincia il venerdì con le due sessioni di prove libere da novanta minuti ciascuna, poi sabato le qualifiche precedute da un'ultima ora di prove, domenica alle ore 15.10 l'attesissima gara.













