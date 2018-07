Beach volley, World Tour 2018 Porec. Sonny/Van Winden trionfano in Croazia: sono loro il futuro Usa?

Non sono tante le coppie che possono vantare un successo al debutto nel World Tour. Alla sparuta lista delle coppie esordienti vincenti si aggiungono due ventenni statunitensi, Emily Sonny e Torrey Van Winden, con pochissima esperienza alle spalle ma che sono state capaci di mettere in fila tutte le rivali (le prime sono state Gradini/Puccinelli nella qualificazione) nel torneo femminile 1 Stella di Porec in Croazia.

La coppia statunitense, nel torneo femminile di Porec, ha sconfitto in finale le ucraine Makhno/Makhno con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-17) al termine di una finale a senso unico. Terzo gradino del podio per le turche Nezir/Venche che, in una combattuta finale per il terzo posto, hanno superato 2-1 (22-20, 21-23, 15-13) le greche Tsopoulou/Manavi.

Nel torneo maschile trionfo a sorpresa degli ucraini Popov7Iemelianchyk, anche loro al primo successo nel World Tour della carriera, che in finale hanno sconfitto i favoriti austriaci Wutzl/Fruhbauer con il punteggio di 2-1 (21-19, 17-21, 21-19) con grandi emozioni nel tie break. Terzo posto per Smedins/Regza che hanno vinto il derby che valeva il bronzo 2-0 (21-14, 25-23) con i connazionali Smits/Samoilovs.

Così le semifinali femminili: Makhno/Makhno (Ukr)-Nezir/Vence (Tur) 2-1 (21-4, 17-21, 16-14), Sonny/Van Winden (Usa)-Tsopoulou/Manavi (Gre) 2-1 (19-21, 21-10, 15-9)

Così le semifinali maschili: Wutzl/Frühbauer (Aut)-Smedins/Regza (Lat) 2-0 (21-13, 21-14), Smits/Samoilovs (Lat)-Popov/Iemelianchyk (Ukr) 0-2 (16-21, 16-21)