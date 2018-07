Beach volley, World Tour 2018 Espinho. Rossi/Caminati fuori ai sedicesimi. Artacho/Clancy: Australia al potere

Non è un week end da ricordare, quello che sta per concludersi, per il beach volley azzurro. L’ultima coppia italiana rimasta in corsa nel torneo 4 Stelle di Espinho saluta la compagnia molto presto e torna a casa con un 17mo posto che non può essere considerato soddisfacente. Marco Caminati ed Enrico Rossi escono di scena ai sedicesimi di finale, sconfitti piuttosto nettamente 2-0 (21-17, 21-18) dai cubani Nivaldo(Gonzalez e chiudono un torneo non indimenticabile, pagando anche le fatiche del fine settimana precedente con le sei partite giocate in meno di tre giorni a Tarragona.

Nel torneo maschile ci sarà sicuramente una coppia brasiliana in finale, visto che Vitor Felipe/Evandro (reduci dal successo di Varsavia al secondo torneo assieme) e Ricardo/Guto (sì, proprio Ricardo, 42 anni, uno dei monumenti del beach volley mondiale con un oro, un argento e un bronzo olimpici nel palmares) si affronteranno in semifinale, mentre dall’altra parte saranno di fronte gli immancabili lettoni Samoilovs/Smedins che quest’anno sembrano aver trovato la formula giusta per ottenere grandi risultati e la coppia che fa sognare la Germania, Thole/Wickler, sempre più in alto nelle ultime settimane e capaci ad Espinho di eliminare prima i brasiliani Alison/Andrè e poi gli statunitensi Dalhausser/Lucena, coppie numero uno nelle due nazioni guida del movimento mondiale.

In campo femminile quarto sigillo stagionale, dopo Xiamen e Sydney a fine 2017 e Lucerna un mese fa, per le australiane Clancy/Artacho del Solar che in finale hanno superato con un secco 2-0 (23-21, 21-12) la coppia brasiliana Maria Antonelli/Carol che sta tenendo alto il nome del Brasile in una stagione un po’ sgangherata per l’armata Verde Oro al femminile. Terzo gradino del podio per le statunitensi Claes/Hughes che, nella finale per il bronzo, hanno battuto 2-1 (17-21, 21-13, 15-11) in rimonta le polacche Kolosinska/Kociolek.

Sedicesimi di finale maschili: Virgen/Ontiveros (Mex)-Gibb/Crabb (Usa) 2-1 (21-18, 13-21, 15-13), Roberto/Fabricio (Por)-Hyden/Brunner (Usa) 0-2 (15-21, 16-21), Ricardo/Guto (Bra)-Evans/Kolinske (Usa) 2-0 (21-11, 21-15), Semenov/Leshukov (Rus)-Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra) 0-2 (18-21, 18-21), Seidl/Dressler (Aut)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 0-2 (11-21, 18-21), Nivaldo/Gonzalez (Cub)-Rossi/Caminati (Ita) 2-0 (21-17, 21-18), Walkenhorst/Winter (Ger)-Grimalt/Grimalt (Chi) 0-2 (17-21, 19-21), Kolaric/Basta (Srb)-Thole/Wickler (Ger) 0-2 (17-21, 17-21).

Ottavi di finale maschili: Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Virgen/Ontiveros (Mex) 2-1 (18-21, 21-16, 15-11), Cherif/Ahmed Tijan (Qat)-Hyden/Brunner (Usa) 2-1 (16-21, 21-18, 15-13), Doppler/Horst (Aut)-Ricardo/Guto (Bra) 1-2 (16-21, 21-17, 12-15), O’Gorman/Saxton (Can)-Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra) 2-1 (16-21, 23-21, 15-11), Smedins/Samoilovs (Lat)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 2-0 (21-16, 21-15), Plavins/Tocs (Lat)-Nivaldo/Gonzalez (Cub) 2-0 (21-19, 21-18), Mol/Sørum (Nor)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-17, 21-17), Dalhausser/Lucena (Usa)-Thole/Wickler (Ger) 0-2 (19-21, 16-21),

Quarti di finale maschili: Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat) 2-0 (21-19, 21-16), Ricardo/Guto (Bra)-O’Gorman/Saxton (Can) 2-0 (22-20, 21-16), Smedins/Samoilovs (Lat)-Plavins/Tocs (Lat) 2-0 (21-18, 21-14), Mol/Sørum (Nor)-Thole/Wickler (Ger) 1-2 (18-21, 24-22, 13-15)

Semifinali maschili: Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Ricardo/Guto (Bra), Smedins/Samoilovs (Lat)-Thole/Wickler (Ger)

Semifinali femminili: Hughes/Summer (Usa)-Clancy/Artacho del Solar (Aus) 1-2 (21-15, 15-21, 8-15), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 2-1 (21-10, 18-21, 15-12)