Beach volley, World Tour 2018 Espinho. Che rimonta i messicani: si complica la strada per Rossi/Caminati

Una rimonta bruciante, quella subita da Enrico Rossi e Marco Caminati nelle semifinali del girone preliminare del torneo 4 Stelle di Espinho che, al momento, non sta riservando grandi soddisfazioni all’Italia del beach volley. Gli azzurri sembravano avviati verso una facile vittoria contro i messicani Virgen/Ontiveros, che si sono svegliati a metà del secondo set ribaltando una situazione che pareva quasi compromessa e vincendo 2-1.

Nel primo set tutto facile per la coppia azzurra che mantiene la velocità di crociera, gioca bene in battuta e in difesa e si impone 21-17. Nel secondo set la partita non cambia fino al 12-9 per la coppia italiana, poi qualcosa si inceppa in casa Rossi/Caminati e Virgen/Ontiveros ne approfittano per pareggiare a quota 14 e per operare il sorpasso nel finale vincendo 21-18. Nel terzo set partenza a razzo dei messicani (6-3) e azzurri mai in grado di recuperare con chiusura sul 15-10 che costringe Rossi/Caminati a disputare la prima sfida dentro o fuori, la finale per il terzo posto del girone alle 18.20 contro gli spagnoli Mesa/Garcia che hanno creato un mare di problemi a Dalhausser/Lucena, bravi a vincere dopo una vera e propria battaglia 2-1 (29-31, 21-13, 21-19).

Semifinali gironi maschili: Pool A: Dalhausser/Lucena (Usa)-Mesa/García (Esp) 2-1 (29-31, 21-13, 21-19), Virgen/Ontiveros (Mex)-Rossi/Caminati (Ita) 2-1 (17-21, 21-18, 15-10). Pool B: Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Takahashi/Gottsu (Jpn) 2-0 (21-13, 21-15), Nivaldo/Gonzalez (Cub)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-15, 21-14). Pool C: Alison/Andre (Bra)-Seidl/Dressler (Aut) , O’Gorman/Saxton (Can)-Thole/Wickler (Ger). Pool D: Smedins/Samoilovs (Lat)-Zemljak/Pokeršnik (Slo), Gibb/Crabb (Usa)-Ricardo/Guto (Bra). Pool E: Doppler/Horst (Aut)-Giginoglu/Gögtepe (Tur), Semenov/Leshukov (Rus)-Capogrosso/Azaad (Arg). Pool F: Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Walkenhorst/Winter (Ger), Pedlow/Schachter (Can)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat). Pool G: Hyden/Brunner (Usa)-Evans/Kolinske (Usa), Plavins/Tocs (Lat)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu). Pool H: Roberto/Fabricio (Por)-Kolaric/Basta (Srb), Mol/Sørum (Nor)-Yarzutkin/Sivolap (Rus).

Sedicesimi di finale femminili: Murakami/Ishii (Jpn)-Hochevar/Claes (Usa), Hughes/Summer (Usa)-Placette/Richard (FRa), Barbara/Fernanda (Bra)-Lobato/Amaranta (Esp), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Liliana/Elsa (Esp), Coelho/Paquete (Por)-Ana Patrícia/Rebecca (Bra), Wang/Xia (Chn)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), Kolosinska/Kociolek (Pol)-Futami/Hasegawa (Jpn), Gallay/Pereyra (Arg)-Behrens/Ittlinger (Ger)