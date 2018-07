Beach volley, Europeo Under 20 Anapa. Quarto posto per Cappio/Windisch ma che bravi gli azzurri! Russia padrona

Si chiude con un quarto posto la bella avventura di Paolo Cappio e Jakob Windisch al Campionato Europeo Under 20 di Anapa. la coppia italiana non è riuscita a ripetere oggi gli exploit della giornata precedente ed ha fallito l’appuntamento con il podio ma il quarto posto è il miglior risultato in un Europeo giovanile dal 2010 (terzo posto di Nicolai/Paolo Ingrosso nell’Europeo Under 20) a oggi. Per Cappio/Windisch non è il primo quarto posto europeo visto che nel 2016 gli azzurri hanno chiuso ai piedi del podio l’Europeo Under 18, così come era capitato a Sette/Mazzon nel 2014.

Bella finale per il terzo posto gli azzurri hanno provato a creare qualche grattacapo a Gusev/Shustrov ma si sono arresi alla forza della coppia di casa che si è imposta 2-0. Molto equilibrato il primo set con scatto finale dei russi: 21-18, meno tirato il secondo parziale che ha visto la coppia di casa sempre avanti imporsi con il punteggio di 21-17. L’oro è andato, tanto per cambiare, alla Russia con i “giustizieri” degli azzurri Shekunov/Veretiuk che hanno sconfitto 2-0 (21-14, 21-19) i francesi Nicole/Platre.

In campo femminile ancora Russia padrona con Bocharova/Voronina che travolgono con un secco 2-0 (21-13, 21-8) le polacche Gierczynska/Jundzill in una finale a senso unico. Bronzo per la Svizzera con Bobner/Gilardi che hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-19) le ceche Maixnerova/Stochlova nella finale per il terzo posto.