Beach volley, Europei Under 22 Jurmala. Splendide Puccinelli/Traballi: E’ SEMIFINALE! Cappio/Windisch noni

Ancora una grande impresa dell’Italia del beach volley al giovanile. Gaia Traballi e Claudia Puccinelli sono in semifinali dell’Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia, al termine di una giornata densa di emozioni nella quale le azzurre hanno superato ostacoli durissimi. Una giornata che era iniziata per l’Italbeach con la doppia sfida con la Svizzera, conclusa uno a uno. Puccinelli/Traballi avevano battuto Bobner/Vergè-Deprè conquistando l’accesso ai quarti, dove poi hanno sconfitto le francesi Guyot Polverini/Vieira, Cappio/Windisch si sono fermati con i più esperti Breer/Haussener e si devono accontentare di un nono posto che non è affatto da scartare, visto che questa manifestazione la potranno affrontare ancora due volte.

Una battaglia vera, quella tra Puccinelli/Traballi e la coppia svizzera Bobner/Vergè-Deprè che si era sbarazzata in tre set delle bielorusse Siakretava/Chabai. La coppia azzurra ha vinto 2-1 (21-14, 19-21, 15-12). Partita fortissimo, la coppia italiana ha avuto un piccolo black out nel secondo set ma ha dimostrato carattere e nervi saldi vincendo 15-12 un tie break molto equilibrato. Nei quarti di finale ancora ostacolo, sulla carta, duro per le italiane che hanno affrontato le francesi Guyot Polverini/Vieira, diciassettesime ai Mondiali Universitari di Monaco e agli Europei Under 20 di Anapa un mese fa. Puccinelli/Traballi hanno dominato il match in due set vincendo 21-11 un primo parziale senza storia e 21-17 il secondo, rintuzzando senza troppe difficoltà la reazione delle transalpine.

In semifinale, domattina alle 10, la “mission impossibile” per la coppia italiana che se la vedrà con le russe Makroguzova/Kholomina, unica coppia russa rimasta in gara ma di altissimo livello con una stagione da fare invidia ai top team mondiali: doppio nono posto nei due Major Series, Fort Lauderdale e Gstaad, vittoria venti giorni fa del torneo 1 Stella di Anapa sulla sabbia di casa ma un po’ deludenti la settimana scorsa agli Europei in Olanda dove è arrivato soltanto il 17mo posto a denotare un po’ di stanchezza che fin qui, a Jurmala, non si è notata particolarmente: cinque vittorie, dieci set conquistati e zero subiti e la vittoria nei quarti con apparente facilità del derby contro le campionesse mondiali under 19 ed europee under 20 Bocharova/Voronina. Nell’altra semifinale di fronte le padrone di casa Kravcenoka/Graudina e le spagnole Alvarez/Carro per una sfida all’insegna dell’incertezza.

In campo maschile, purtroppo, Cappio/Windisch non sono riusciti a ripetere l’exploit (quarto posto) dell’Europeo Under 20 di Anapa e si sono fermati contro due avversari più grandi di un anno di loro negli ottavi di finale. La giornata era iniziata bene per gli azzurri che, pur faticando, si erano imposti nei sedicesimi 2-1 (21-15, 13-21, 15-12) sui danesi Brinck/Skovmark. Niente da fare, però, per gli italiani nella sfida contro gli svizzeri Breer/Haussener che hanno fatto valere la loro maggiore esperienza vincendo 2-0 (21-16, 21-15) al termine di un match a senso unico e aprendosi la strada per i quarti di finale che si disputeranno nel tardo pomeriggio italiano. Domani semifinali e finali.

Sedicesimi di finale femminili: Körtzinger/Klinke (Ger)-Hollas/Soomets (Est) 2-1 (21-11, 14-21, 15-10), Stam/van Driel (Ned)-Brailko/Namike (Lat) 2-0 (21-14, 21-10), Zobnina/Vasiliauskaite (Ltu)-Guyot Polverini/Vieira (Fra) 1-2 (21-18, 18-21, 7-15), Böbner/Vergé-Dépré (Sui)-Siakretava/Chabai (Blr) 2-1 (21-11, 22-24, 15-7), Nezir/Vence (Tur)-Evans/Austin (Eng) 2-0 (21-16, 24-22), Klinger/Klinger (Aut)-Blizmanova/Sandanusova (Svk) 2-0 (21-11, 21-8), Kotlasova/Resova (Cze)-Grosberga/Briede (Lat) 2-0 (21-12, 21-14), Hoffmann/Schulz (Ger)-Deev/Chorin (Isr) 2-1 (21-14, 12-21, 15-13).

Ottavi di finale femminili: Makroguzova/Kholomina (Rus)-Körtzinger/Klinke (Ger) 2-0 (24-22, 21-12), Bocharova/Voronina (Rus)-Stam/van Driel (Ned) 2-0 (21-9, 21-19), Kloda/Ceynowa (Pol)-Guyot Polverini/Vieira (Fra) 0-2 (23-25, 13-21), Puccinelli/Traballi (Ita)-Böbner/Vergé-Dépré (Sui) 2-1 (21-14, 19-21, 15-12), Alvarez/Carro (Esp)-Nezir/Vence (Tur) 2-1 (19-21, 21-15, 17-15), Sinisalo/Prihti (Fin)-Klinger/Klinger (Aut) 0-2 (10-21, 18-21), Helland-Hansen/Olimstad (Nor)-Kotlasova/Resova (Cze) 2-0 (21-12, 21-13), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Hoffmann/Schulz (Ger) 2-1 (19-21, 21-13, 15-9)

Quarti di finale femminili: Bocharova/Voronina (Rus)-Makroguzova/Kholomina (Rus) 0-2 (17-21, 15-21), Puccinelli/Traballi (Ita)-Guyot Polverini/Vieira (Fra) 2-0 (21-11, 21-17), Klinger/Klinger (Aut)-Álvarez/Carro (Esp) 0-2 (8-21, 15-21), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Helland-Hansen/Olimstad (Nor) 2-0 (21-13, 21-17)

Semifinali femminili: Puccinelli/Traballi (Ita)-Makroguzova/Kholomina (Rus), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Álvarez/Carro (Esp)

Sedicesimi di finale maschili: Susam/Ozdemir (TUR)-Cizmazia/Pokopec (Svk) 2-1 (21-16, 19-21, 15-10), Ruud/Ofstaas (Nor)-Pascariuc/Kopschar (Aut) 1-2 (23-21, 13-21, 14-21), Blom/de Groot (Ned)-Abramenka/Papeka (Blr) 2-0 (22-20, 21-9), John/Sowa (Ger)-Topio/Marttila (Fin) 2-0 (21-12, 21-10), Platre/Nicole (Fra)-Poole/Jones (Eng) 2-1 (21-18, 17-21, 15-9), Pavliuk/Sviridov (Ukr)-Dzavoronok/Tezzele (Cze) 2-0 (21-18, 21-17), Cappio/Windisch (Ita)-Brinck/Skovmark (Den) 2-1 (21-15, 13-21, 15-12), Nasonovs/Klavins (Lat)-Lewicki/Kruk (Pol) 1-2 (21-18, 15-21, 14-16).

Ottavi di finale maschili: Olimstad/Sørum (Nor)-Susam/Ozdemir (Tur) 2-0 (21-16, 21-16), Huerta/Huerta (Esp)-Pascariuc/Kopschar (Aut) 2-0 (21-18, 21-11), Knasas/Stankevicius (Ltu)-Blom/de Groot (Ned) 2-0 (21-19, 21-19), Kramarenko/Ivanov (Rus)-John/Sowa (Ger) 2-0 (21-12, 21-15), Kindl/Klaffinger (Aut)-Platre/Nicole (Fra) 2-0 (21-13, 21-17), Shekunov/Veretiuk (Rus)-Pavliuk/Sviridov (Ukr) 2-0 (21-16, 21-16), Breer/Haussener (Sui)-Cappio/Windisch (Ita) 2-0 (21-16, 21-15), Smits/Samoilovs (Lat)-Lewicki/Kruk (Pol) 2-0 (21-17, 21-13)

Quarti di finale maschili: Huerta/Huerta (Esp)-Olimstad/Sørum (Nor), Kramarenko/Ivanov (Rus)-Knasas/Stankevicius (Ltu), Shekunov/Veretiuk (Rus)-Kindl/Klaffinger (Aut), Smits/Samoilovs (Lat)-Breer/Haussener (Sui)