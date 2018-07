Beach volley, Europei Under 22, Jurmala. L’Italia parte fortissimo: tris di successi per gli azzurri

Parte forte l’Italia del beach volley agli Europei Under 22 che sono scattati oggi a Jurmala in Lettonia. Due le coppie azzurre al via, Traballi/Puccinelli tra le donne e Cappoio/Windisch tra gli uomini, bravi a fare en plein di successi con due vittorie per le ragazze e una per i ragazzi.

In campo femminile Traballi/Puccinelli conquistano la vittoria più prestigiosa di giornata battendo in rimonta le forti padrone di casa lettoni Brailko/Namike con un sofferto 2-1 (18-21, 24-22, 15-11) che apre le porte alla fase ad eliminazione diretta. In precedenza le italiane avevano esordito con un successo convincente 2-0 (21-15, 21-8) contro le danesi Schade/Stief ma la sfida più dura attende la coppia azzurra domani alle 12.20 quando Puccinelli/Traballi se la vedranno con le forti tedesche Körtzinger/Klinke che hanno strapazzato entrambe le rivali oggi: in palio c’è la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

In campo maschile debutto vincente ma tutt’altro che semplice per Cappio/Windisch che, dopo il quarto posto nell’Europeo Under 20, puntano ad un buon risultato anche al secondo appuntamento giovanile dell’anno. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 (21-17, 22-20) i forti inglesi Poole/Jones e domani proveranno a completare l’opera contro i forti spagnoli Huerta/Huerta che vantano già diverse partecipazioni al World Tour e i padroni di casa lettoni Aispurs/Belerts

Pool H

Nezir/Vence (Tur)-Helland-Hansen/Olimstad (Nor) 0-2 (16-21, 15-21), Guyot Polverini/Vieira (Fra)-Krmpotic/Kezeric (Cro) 2-0 (21-6, 21-10).

Domani Helland-Hansen/Olimstad (Nor)-Krmpotic/Kezeric (Cro), Guyot Polverini/Vieira (Fra)-Nezir/Vence (Tur), Nezir/Vence (Tur), Krmpotic/Kezeric (Cro), Guyot Polverini/Vieira (Fra)-Helland-Hansen/Olimstad (Nor).

Pool G

Cherednichenko/Shumeiko (Ukr)-Deev/Chorin (Isr) 0-2 (16-21, 12-21), Kotlasova/Resova (Cze)-Bocharova/Voronina (Rus) 0-2 (15-21, 27-29).

Domani: Deev/Chorin (Isr)-Bocharova/Voronina (Rus), Kotlasova/Resova (Cze)-Cherednichenko/Shumeiko (Ukr), Cherednichenko/Shumeiko (Ukr)-Bocharova/Voronina (Rus), Kotlasova/Resova (Cze)-Deev/Chorin (Isr).

Pool F

Siakretava/Chabai (Blr)-Nikolova/Duleva (Bul) 2-0 (21-7, 21-18), Kloda/Ceynowa (Pol)-Hoffmann/Schulz (Ger) 2-0 (21-13, 21-15).

Domani: Nikolova/Duleva (Bul)-Hoffmann/Schulz (Ger), Kloda/Ceynowa (Pol)-Siakretava/Chabai (Blr), Siakretava/Chabai (Blr)-Hoffmann/Schulz (Ger), Kloda/Ceynowa (Pol)-Nikolova/Duleva (Bul).

Pool E

Sinisalo/Prihti (Fin)-Ramadani/Hasani (Kos) 2-0 (21-16, 21-17), Zobnina/Vasiliauskaite (Ltu)-Grosberga/Briede (Lat) 2-1 (21-17, 19-21, 15-9).

Domani: Ramadani/Hasani (Kos)-Grosberga/Briede (Lat), Zobnina/Vasiliauskaite (Ltu)-Sinisalo/Prihti (Fin), Sinisalo/Prihti (Fin)-Grosberga/Briede (Lat), Zobnina/Vasiliauskaite (Ltu)-Ramadani/Hasani (Kos).

Pool D

Vaida/Alupei (Rou)-Hollas/Soomets (Est) 0-2 (19-21, 9-21), Böbner/Vergé-Dépré (Sui)-Álvarez/Carro (Esp) 1-2 (21-16, 29-31, 12-15), Vaida/Alupei (Rou)-Álvarez/Carro (Esp) 0-2 (7-21, 15-21), Böbner/Vergé-Dépré (Sui)-Hollas/Soomets (Est) 2-0 (21-16, 21-16),

Domani: Álvarez/Carro (Esp)-Hollas/Soomets (Est), Böbner/Vergé-Dépré (Sui)-Vaida/Alupei (Rou).

Pool C

Puccinelli/Traballi (Ita)-Brailko/Namike (Lat) 2-1 (18-21, 24-22, 15-11), Körtzinger/Klinke (Ger)-Schade/Stief (Den) 2-0 (21-10, 21-19), Puccinelli/Traballi (Ita)-Schade/Stief (Den) 2-0 (21-15, 21-8), Körtzinger/Klinke (Ger)-Brailko/Namike (Lat) 2-0 (21-12, 21-6)

Domani: Schade/Stief (Den)-Brailko/Namike (Lat), Körtzinger/Klinke (Ger)-Puccinelli/Traballi (Ita).

Pool B

Klinger/Klinger (Aut)-Buser/Lutz (Sui) 2-1 (21-18, 19-21, 15-8), Makroguzova/Kholomina (Rus)-Evans/Austin (Eng) 2-0 (21-13, 21-11), Klinger/Klinger (Aut)-Evans/Austin (Eng) 2-1 (19-21, 21-12, 15-10), Makroguzova/Kholomina (Rus)-Buser/Lutz (Sui) 2-0 (21-12, 21-7).

Domani: Evans/Austin (Eng)-Buser/Lutz (Sui), Makroguzova/Kholomina (Rus)-Klinger/Klinger (Aut).

Pool A

Stam/van Driel (Ned)-Blizmanova/Sandanusova (Svk) 2-0 (21-9, 21-8), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Orbán/Harmat (Hun) 2-0 (21-7, 21-11), Stam/van Driel (Ned)-Orbán/Harmat (Hun) 2-0 (21-7, 21-9), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Blizmanova/Sandanusova (Svk) 2-0 (21-4, 21-6).

Domani: Orbán/Harmat (Hun)-Blizmanova/Sandanusova (Svk), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Stam/van Driel (Ned).

TORNEO MASCHILE

Pool H

John/Sowa (Ger)-Petrov/Stoyanov (Bul) 2-0 (21-11, 21-19), Breer/Haussener (Sui)-Pascariuc/Kopschar (Aut) 2-0 (21-16, 21-10),

Domani: Petrov/Stoyanov (Bul)-Pascariuc/Kopschar (Aut), Breer/Haussener (Sui)-John/Sowa (Ger), John/Sowa (Ger)-Pascariuc/Kopschar (Aut), Breer/Haussener (Sui)-Petrov/Stoyanov (Bul).

Pool G

Cappio/Windisch (Ita)-Poole/Jones (Eng) 2-0 (21-17, 22-20), Huerta/Huerta (Esp)-Aispurs/Belerts (Lat) 2-0 (21-16, 21-12).

Domani: Poole/Jones (Eng)-Aispurs/Belerts (Lat), Huerta/Huerta (Esp)-Cappio/Windisch (Ita), Cappio/Windisch (Ita)-Aispurs/Belerts (Lat), Huerta/Huerta (Esp)-Poole/Jones (Eng),

Pool F

Knasas/Stankevicius (Ltu)-Bán/Rozgonyi (Hun) 2-0 (21-17, 21-18), Lewicki/Kruk (Pol)-Susam/Ozdemir (Tur) 0-2 (18-21, 13-21).

Domani: Bán/Rozgonyi (Hun)-Susam/Ozdemir (Tur), Lewicki/Kruk (Pol)-Knasas/Stankevicius (Ltu), Knasas/Stankevicius (Ltu)-Susam/Ozdemir (Tur), Lewicki/Kruk (Pol)-Bán/Rozgonyi (Hun).

Pool E

Topio/Marttila (Fin)-Masuri/Cohen (Isr) 2-1 (17-21, 21-15, 15-12), Platre/Nicole (Fra)-Shekunov/Veretiuk (Rus) 0-2 (18-21, 17-21),

Domani: Masuri/Cohen (Isr)-Shekunov/Veretiuk (Rus), Platre/Nicole (Fra)-Topio/Marttila (Fin), Topio/Marttila (Fin)-Shekunov/Veretiuk (Rus), Platre/Nicole (Fra)-Masuri/Cohen (Isr).

Pool D

Brinck/Skovmark (Den)-Nasonovs/Klavins (Lat) 1-2 (21-18, 17-21, 10-15), Kindl/Klaffinger (Aut)-Liotatis/Siapanis (Cyp) 2-0 (21-18, 21-16), Brinck/Skovmark (Den)-Liotatis/Siapanis (Cyp) 2-0 (21-15, 21-15), Kindl/Klaffinger (Aut)-Nasonovs/Klavins (Lat) 1-2 (19-21, 21-16, 14-16).

Domani: Liotatis/Siapanis (Cyp)-Nasonovs/Klavins (Lat), Kindl/Klaffinger (Aut)-Brinck/Skovmark (Den)

Pool C

Blom/de Groot (Ned)-Tammearu/Lõhmus (Est) 2-0 (21-10, 21-11), Kramarenko/Ivanov (Rus)-Dzavoronok/Tezzele (Cze) 2-0 (21-14, 21-14), Blom/de Groot (Ned)-Dzavoronok/Tezzele (Cze) 2-0 (21-11, 21-16), Kramarenko/Ivanov (Rus)-Tammearu/Lõhmus (Est) 2-0 (21-11, 21-19).

Domani: Dzavoronok/Tezzele (Cze)-Tammearu/Lõhmus (Est), Kramarenko/Ivanov (Rus)-Blom/de Groot (Ned)

Pool B

Pavliuk/Sviridov (Ukr)-Hanzic/Igor (Cro) 2-0 (21-14, 21-9), Olimstad/Sørum (Nor)-Abramenka/Papeka (Blr) 2-0 (21-13, 21-18), Pavliuk/Sviridov (Ukr)-Abramenka/Papeka (Blr) 2-0 (21-19, 21-19), Olimstad/Sørum (Nor)-Hanzic/Igor (Cro) 2-0 (21-14, 21-16).

Domani: Abramenka/Papeka (Blr)-Hanzic/Igor (Cro), Olimstad/Sørum (Nor)-Pavliuk/Sviridov (Ukr)

Pool A

Maka/Korsakov (Mld)-Ruud/Ofstaas (Nor) 0-2 (19-21, 19-21), Smits/Samoilovs (Lat)-Cizmazia/Pokopec (Svk) 2-0 (21-16, 21-10), Maka/Korsakov (Mld)-Cizmazia/Pokopec (Svk) 1-2 (14-21, 21-17, 12-15), Smits/Samoilovs (Lat)-Ruud/Ofstaas (Nor) 1-2 (20-22, 21-14, 14-16),

Domani: Cizmazia/Pokopec (Svk)-Ruud/Ofstaas (Nor), Smits/Samoilovs (Lat)-Maka/Korsakov (Mld).