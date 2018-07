Beach volley, Campionato Italiano 2018 Milano. Da oggi il tabellone principale: Cicolari ok in qualificazione

Si rivede Greta Cicolari, un anno dopo, nel tabellone principale di una tappa del Campionato Italiano. Dopo l’esordio di Bibione, la olimpica di Londra 2012, centra l’ingresso in tabellone principale in coppia con la giovane Sofia Arcaini. Assieme a lei, nel torneo femminile, si qualificano Culiani/Lucà, quarte una settimana fa a Ostia e un’altra atleta che ha fatto la storia del beach italiano, Graziella Lo Re, in coppia con Tomaselli.

In campo maschile grandi battaglie fra le 48 coppie (stesso numero anche tra le donne per una tappa che ha frantumato ogni record), sorprese e ritorni come quello dell’azzurro Spirito che, in coppia con Benzi, conquista il main draw di Milano una settimana dopo aver vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo o quello di Fabrizio Andreatta che, in coppia con Filippo Romani, strappa il pass per il tabellone principale.

Oggi al Castello Sforzesco e al Qanta Club Milano le sfide che decreteranno le semifinaliste del torneo meneghino: quattro gironi da quattro coppie maschile e femminile, semifinali e finali del girone, poi ottavi e quarti di finale.