Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Meo Sacchetti “E’ stata una brutta prestazione. C’è poco da dire…”

Breve, conciso ed esplicito il disappunto del coach dell’Italbasket Meo Sacchetti, intervistato da Sky Sport pochi minuti dopo aver rimediato la seconda sconfitta consecutiva alle Qualificazioni dei Mondiali 2019 contro l’Olanda a Groningen (81-66). L’allenatore degli azzurri ha brevemente analizzato la prestazione dei suoi dodici giocatori in campo nel match conclusivo del primo turno del cammino verso i Campionati del Mondo in Cina.

Queste le parole del ct della nazionale italiana Meo Sacchetti ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una brutta prestazione, abbiamo sicuramente giocato da tutte e due le parti non con una fisicità che ci si aspetti in Europa. Onestamente abbiamo subito dall’inizio, abbiamo avuto degli strappi per arrivare fino a quattro punti, però non abbiamo avuto quella forza. Abbiamo subito la fisicità loro, sicuramente dei piccoli, ma abbiamo subito anche sotto canestro. Perciò c’è poco da dire […] Abbiamo fatto una brutta figura e ci dispiace. Ora dobbiamo resettare e ripartire da zero cercando, dal 25 agosto, di presentarci a settembre in una migliore condizione fisica”.

Foto: Facebook FIP