Basket NBA: Kawhi Leonard ai Toronto Raptors e DeMar DeRozan ai San Antonio Spurs, è ufficiale lo scambio

Si è risolta, non senza mugugni da una parte e dall’altra, la spinosa questione dell’uscita di Kawhi Leonard dai San Antonio Spurs. Il giocatore, fermo per infortunio da moltissimo tempo, è stato inviato, assieme a Danny Green, ai Toronto Raptors. La contropartita ricevuta è l’arrivo di DeMar DeRozan, Jakob Poeltl e una prima scelta del draft 2019 alla corte di Gregg Popovich.

Kawhi Leonard, nell’ultimo anno, ha giocato soltanto 9 partite a causa dell’infortunio al quadricipite destro che lo ha tormentato per numerosi mesi. Il suo rapporto con gli Spurs è peggiorato a causa di una serie di gravi incomprensioni con la franchigia in merito all’incedere del suo recupero: l’episodio più bizzarro è quello nel quale, a New York, Leonard è stato letteralmente portato via dalla stanza del palazzo dove stava facendo riabilitazione dal suo stesso staff, che lo ha così nascosto agli emissari venuti da San Antonio per controllarlo. Se non fosse stato ceduto, Leonard avrebbe potuto ambire a firmare un quinquennale da 221 milioni di dollari con gli Spurs. Qualche ora prima dello scambio, inoltre, alla ESPN era giunta voce che l’MVP delle Finals 2014, di andare in Canada, non avesse la benché minima voglia.

Qualche malumore in merito l’ha espresso pure DeMar DeRozan attraverso le sue storie Instagram: “Sentirsi dire una cosa e uscirne con un’altra. Non ti puoi fidare. Non c’è lealtà in questo gioco. Ti vendono per un po’ di niente… presto capirai… Non disturbare… “. A Toronto, DeRozan aveva costruito un’ottima carriera, nella quale è risultato per quattro volte un All Star e che gli è valsa la nomina nel secondo miglior quintetto dell’NBA nell’ultima stagione.

L’estate della free agency NBA, coi trasferimenti di LeBron James ai Lakers, di DeMarcus Cousins ai Warriors e con la vicenda legata a Carmelo Anthony che ogni giorno vede una profilarsi una soluzione diversa, sta regalando diversi momenti estremamente rilevanti in merito alla determinazione dei nuovi rapporti di forza nel campionato professionistico americano. E l’impressione è che non sia finita qui.













Foto: Facebook San Antonio Spurs