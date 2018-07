Basket, FIBA Europe Cup 2018-2019: i sorteggi della Dinamo Sassari e di Varese

Sono stati svelati i primi avversari della Dinamo Sassari e di Varese nell’edizione 2018-2019 della FIBA Europe Cup, la quarta coppa europea di club, che l’anno scorso ha vissuto una finale tutta italiana tra Reyer Venezia e Sidigas Avellino vinta dalla società lagunare.

Sassari debutterà nel secondo turno di qualificazione, nel quale è stata accoppiata ai portoghesi del Benfica (per chi se lo chiedesse: sì, fa parte della stessa polisportiva della celebre squadra di calcio), attuale casa dell’ex Jesi Jesse Sanders. Chi vincerà questo confronto andrà nel gruppo del Falco Vulcano, squadra ungherese che fa base a Szombathely (la latina Savaria, o Sabaria, o Sabatia): ci gioca Milos Borisov, visto a Teramo nella stagione 2011-12, e ci ha giocato Zoltan Perl, che era la riserva di Davide Moretti a Treviso in Serie A2 nel 2016-17.

Per quanto riguarda Varese, che parte dalla fase a gironi, ci sarà da aspettare per conoscere la prima avversaria: potrebbe essere una tra i greci del Lavrio, gli ucraini del Dnipro (che si affrontano nel primo turno di qualificazione) e gli ungheresi dell’Alba Fehervar (che aspetta nel secondo turno). All’Alba gioca tuttora l’ex Virtus Roma e Pesaro Peter Lorant, mentre Udine (Serie A2) vi ha prelevato Trevis Simpson.

I gruppi verranno poi completati con le eliminate nei turni di qualificazione della FIBA Basketball Champions League, nelle quali è in corsa Cantù.

Per Sassari, i confronti col Benfica si terranno il 3 e il 10 ottobre, mentre Varese, che in questa coppa è arrivata in finale nel 2016, comincerà la sua avventura il 26 ottobre.













Credit: Ciamillo