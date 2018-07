Basket femminile, Mondiali U17 2018: l’Italia si sbarazza di Mali nell’ultimo quarto e chiude il girone al secondo posto

Non è stato una passeggiata l’ultima partita del girone dell’Italia ai Mondiali Under 17 di Minsk. Le azzurre hanno battuto Mali per 74-63, ma quello che sulla carta doveva essere l’avversario più abbordabile del raggruppamento ha in realtà retto la partita per oltre tre quarti di gioco. La Nazionale di coach Riccardi, però, è riuscita comunque a portare a casa la vittoria, importante per chiudere al secondo posto un girone che non era in ogni caso eliminatorio ma utile soltanto a definire il tabellone ad eliminazione diretta.

A fare ammattire le azzurre oggi ci ha pensato il centro Aminata Brahima Sangare, che ha letteralmente dominato l’area. Il pivot africano ha raccolto ben 18 rimbalzi, 13 dei quali in difesa. Il problema principale dell’Italia è stato proprio quello di contenere la Sangare, top scorer dell’incontro con 20 punti. È stata proprio lei a contenere il tentativo di fuga iniziale delle azzurre, volate sul 20-12 ma poi riprese per il 22-20 del primo quarto.

Non solo, ma nel secondo quarto è stata proprio Mali a mettersi al comando (22-27), sfruttando un’Italia che oggi ha litigato col canestro da tre punti (5/19). Le azzurre sono riuscite comunque a dare il colpo di coda nel finale di tempo per rimettere la testa a vanti (36-31), ma la battaglia punto a punto è continuata nel terzo periodo.

Piano piano, però, è stata la solita Giulia Natali a mettersi al lavoro. Anche oggi è stata la migliore dell’Italia, chiudendo con 18 punti e 7/14 dal campo. Una performance decisiva per creare un gap, sufficiente per portare il vantaggio fino alla fine e uscire dal match con un’altra fondamentale vittoria. Domani alle 19.30 gli ottavi, contro una tra Giappone e Bielorussia.

Il tabellino

Italia-Mali 74-63 (22-20, 14-11, 18-22, 20-10)

Italia: Gallitognotta 4, Orsili 2, Mazza 2, Frustaci 1, Rossini 8, Natali 18, Pastrello 5, Spinelli 5, Panzera 12, Savatteri 4, Gilli 9, Mattera. All: Riccardi

Mali: Kone F. 4, Daffe ne, Coulibaly 12, Berthe S., Berthe D. 3, Sissoko 18, Kouyate 1, Kone S. 5, Sangare 20, Togola ne, Traore, Dembele ne. All: Sidiya













