Badminton, Mondiali Nanchino 2018: i risultati della prima giornata. Avanti tutti i big, Axelsen devastante

A Nanchino, in Cina, va in archivio la prima giornata dei Mondiali di badminton: disco rosso per il nostro Rosario Maddaloni nel singolare maschile. Turno interlocutorio per i big del tabellone, impressionante la scioltezza del danese ViKtor Axelsen, nei tabelloni dei doppi le teste di serie più basse hanno usufruito di un bye per evitare il primo turno. Questa notte esordio nel doppio femminile per le nostre Silvia Garino e Lisa Iversen.

Di seguito tutti i risultati della prima giornata di sfide:

SINGOLARE UOMINI 04:05 Finale Shi Y. (Chn) 2 21 21 Mendrek A. (Cze) 0 13 11 04:50 Finale Durkinjak Z. (Cro) 0 17 13 Ouseph R. (Eng) 2 21 21 04:50 Finale Nishimoto K. (Jpn) 2 21 21 Maddaloni R. (Ita) 0 13 18 05:30 Finale Axelsen V. (Den) 2 21 21 Anjo D. N. (Por) 0 8 7 06:30 Finale

(Ritiro) Wong W. K. V. (Hkg) (rit.) 1 20 21 4 Coelho Y. (Bra) 1 22 19 11 06:50 Finale Lin D. (Chn) 2 21 21 Caljouw M. (Ned) 0 14 14 07:50 Finale Prannoy H. S. (Ind) 2 21 21 Manota A. (Nzl) 0 12 11 08:10 Finale Must R. (Est) 2 21 15 21 Malkov V. (Rus) 1 13 21 15 08:30 Finale Chen L. (Chn) 2 21 21 Hsu J. H. (Tpe) 0 13 15 10:05 Finale Sirant S. (Rus) 2 21 21 Ludik M. (Cze) 0 14 16 10:15 Finale Ng Ka L. A. (Hkg) 2 21 21 Rusev I. (Bul) 0 13 10 10:40 Finale Corvee L. (Fra) 0 13 10 Verma S. (Ind) 2 21 21 10:45 Finale Huang Y. (Chn) 2 21 21 Pham C. C. (Vie) 0 19 11 11:30 Finale Dziolko A. (Pol) 0 11 6 Gemke R. (Den) 2 21 21 12:20 Finale Paul G. J. (Mau) 0 15 12 Phetpradab K. (Tha) 2 21 21 14:00 Finale Chou T. Ch. (Tpe) 2 21 21 Heino E. (Fin) 0 9 9

SINGOLARE DONNE 04:05 Finale Foo Kune K. (Mau) 0 13 17 Chen H. (Aus) 2 21 21 04:50 Finale De Visch E. S. (Ned) 2 21 21 Ulitina M. (Ukr) 0 15 15 04:50 Finale Ongbamrungphan B. (Tha) 2 21 21 Hsu J. (Usa) 0 10 11 05:40 Finale Repiska M. (Svk) 0 12 18 Honderich R. (Can) 2 21 21 05:50 Finale Perminova N. (Rus) 0 13 9 Blichfeldt M. (Den) 2 21 21 08:35 Finale Fitriani F. (Ina) 2 21 19 21 Zetchiri L. (Bul) 1 10 21 13 09:45 Finale Cheah S. (Mys) 2 21 21 Mahulette G. (Ned) 0 13 12 09:45 Finale Corrales B. (Esp) 0 17 19 Birch C. (Eng) 2 21 21 11:30 Finale Pai Yu P. (Tpe) 0 8 15 Goh J. W. (Mys) 2 21 21 12:15 Finale Gilmour K. (Sco) 1 18 21 14 Gregoria M. (Ina) 2 21 18 21 12:20 Finale Deprez F. (Ger) 2 21 21 Kosetskaya E. (Rus) 0 19 16 13:00 Finale Kjaersfeldt L. (Den) 1 10 21 13 Chen X. (Chn) 2 21 17 21 13:00 Finale Vu Thi T. (Vie) 2 21 21 Yigit N. (Tur) 0 19 17 14:00 Vittoria

per Ritiro Jaquet S. (Sui) (rit.) – Demirbag A. (Tur) – 14:00 Vittoria

per Ritiro Pornpawee C. (Tha) (rit.) – Yip P. Y. (Hkg) – 14:10 Finale Mitsova M. (Bul) 0 9 14 Nguyen T. L. (Vie) 2 21 21

DOPPIO UOMINI 04:05 Finale Nikolov D./Rusev I. 0 13 18 Attri M./Reddy B. S. 2 21 21 06:30 Finale Bao M./Duong B. D. 2 22 21 Boichinov P./Panev I. 0 20 18 07:30 Finale Kedren K./Puavaranukroh D. 1 15 21 15 Arya Pangkaryanira W. N./Santoso A. Y. 2 21 17 21 09:25 Finale Ho-Shue J. A./Yakura N. 0 16 8 Lamsfuss M./Seidel M. 2 21 21 09:35 Finale Han C./Zhou H. 2 21 21 Bochat M./Cwalina A. 0 19 11 11:30 Finale Maas J./Tabeling R. 2 21 19 21 Chew P./Chew R. 1 13 21 15 13:25 Finale Isriyanet T./Namdash K. 2 21 21 Dremin E./Grachev D. 0 15 12 14:45 Finale Alshannik B. A./Nayef M. N. M. 0 10 6 Arends J./Jille R. 2 21 21

DOPPIO DONNE 04:05 Finale Ghorpade S./Sawant P. 0 20 14 Ercetin B./Inci N. 2 22 21 06:30 Finale Macias D./Nishimura D. 0 9 9 Lefel E./Tran A. 2 21 21 09:05 Finale Ilyinskaya M./Zharka Y. 0 11 11 NG W. Y./Yuen Sin Y. 2 21 21 09:45 Finale Efler L./Janssens E. 2 21 21 Hany D./Hosny H. 0 15 9 10:40 Finale Herttrich I./Nelte C. 2 21 21 Tong M./Wu J. 0 13 11 11:50 Finale Hsu Y. C./Wu T. J. 1 14 21 14 Huang D./Li W. 2 21 14 21 13:10 Finale Bolotova E./Davletova A. 2 21 21 Lee A./Lee S. 0 7 9 13:10 Finale Hoo V. K. M./Woon K. W. 2 21 22 Delrue D./Palermo L. 0 17 20

DOPPIO MISTO 04:05 Finale Seidel M./Efler L. 2 21 21 Lane B./Pugh J. 0 10 18 04:50 Finale Lu C. Y./Chiang K. H. 1 10 21 16 Dremin E./Dimova E. 2 21 14 21 05:40 Finale Tabeling R./Seinen Ch. 0 16 17 Kobayashi Y./Matsutomo M. 2 21 21 05:45 Finale Lee Y./Hsu Y. C. 2 21 21 Schaller O./Burkart C. 0 14 17 06:10 Finale Liao M. C./Chen H. 0 16 15 Tan Kian M./Lai P. J. 2 21 21 06:30 Finale Saputra Y. E./Islami M. G. 0 13 14 Gicquel T./Delrue D. 2 21 21 07:15 Finale Alimov R./Davletova A. 0 7 12 Kaesbauer P./Konon O. 2 21 21 07:15 Finale Kristensen F./Jorgensen S. F. 0 13 8 Magee S./Magee C. 2 21 21 07:20 Finale Arends J./Piek S. 2 21 21 Fogarty M./Zhong I. 0 6 4 08:10 Finale Lee Ch./Chau H. W. 2 21 21 Yanakiev D./Mitsova M. 0 11 16 08:10 Finale Ronald R./Saufika A. 2 21 11 21 Kersaudy B./Palermo L. 1 19 21 16 09:00 Finale Chopra P. J./Nelakurihi S. R. 2 21 21 Bitman J./Basova A. 0 17 15 10:45 Finale Sharma S./Parikh A. 2 21 21 Abah E./Orji P. 0 13 12 11:00 Finale Nohr N./Thygesen S. 0 9 20 Rankireddy S./Ponnappa A. 2 21 22 11:30 Finale Labar R./Fontaine A. 1 21 18 17 Do T. D./Pham Nhu T. 2 17 21 21 12:30 Finale Ng T./Honderich R. 0 19 6 Kapoor R./Garg K. 2 21 21













Foto: Pagina Facebook Badminton Europe

