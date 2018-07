Atletica leggera, Europei 2018: il calendario completo. Date, programma, orari e tv

Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputeranno a Berlino dal 6 al 12 agosto: sarà la capitale tedesca a ospitare la rassegna continentale che quest’anno si svolgerà all’interno della cornice degli European Championships, competizione multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline tra cui anche nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio.

Si preannuncia grande spettacolo in Germania con i migliori atleti del Vecchio Continente pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie. L’Italia proverà a essere protagonista con Filippo Tortu, Elena Vallortigara, la marcia femminile e le staffette in una competizione dove non mancheranno grandi stelle internazionali come Mariya Lasitskene.

Di seguito il calendario completo, tutto il programma dettagliato e gli orari degli Europei 2018 di atletica leggera. L’intera manifestazione sarà trasmessa sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 6 AGOSTO:

16.05 Lancio del martello (maschile) – Qualificazioni

16.30 100m (maschile) – Batterie

16.35 Salto in lungo (maschile) – Qualificazioni

17.05 400m ostacoli (maschile) – Batterie

17.35 Getto del peso (maschile) – Qualificazioni

17.45 100m (femminile) – Batterie

MARTEDÌ 7 AGOSTO:

08.35 50km di marcia (maschile)

09.30 Decathlon – 100m

09.40 Lancio del disco (maschile) – Qualificazioni

10.00 400m ostacoli (femminile) – Batterie

10.10 Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

10.30 Decathlon – Salto in lungo

10.35 400m (maschile) – Batterie

11.05 800m (femminile) – Batterie

11.40 3000m siepi (maschile) – Primo turno

11.50 Decathlon – Getto del peso

18.30 Decathlon – Salto in alto

18.45 Lancio del martello (maschile) – Finale

19.05 100m (femminile) – Semifinali

19.05 Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni

19.30 100m (maschile) – Semifinali

19.55 400m ostacoli (maschile) – Semifinali

20.20 10000m (maschile) – Finale

20.33 Getto del peso (maschile) – Finale

21.00 Decathlon – 400m

21.30 100m (femminile) – Finale

21.50 100m (maschile) – Finale

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO:

09.35 Decathlon – 110m ostacoli

10.10 100m ostacoli – Batterie

10.20 Decathlon – Lancio del disco

10.50 200m (maschile) – Batterie

11.05 Salto triplo (femminile) – Qualificazioni

11.30 400m (femminile) – Batterie

12.00 Decathlon – Salto con l’asta

12.05 1500m (maschile) – Batterie

13.00 Tiro del giavellotto (maschile) – Qualificazioni

17.50 Decathlon – Tiro del giavellotto

18.25 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni

19.10 400m ostacoli (maschile) – Semifinali

19.35 400m (maschile) – Semifinali

19.45 Salto in lungo (maschile) – Finale

20.00 800m (femminile) – Semifinali

20.15 Getto del peso (femminile) – Finale

20.20 200m (maschile) – Semifinali

20.25 Lancio del disco (maschile) – Finale

20.45 10000m (femminile) – Finale

21.35 Decathlon – 1500m

GIOVEDÌ 9 AGOSTO:

09.30 Lancio del disco (femminile) – Qualificazioni

10.00 Eptathlon – 100m

10.30 Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni

10.50 Eptathlon – Salto in alto

10.55 110m ostacoli – Batterie

11.30 800m (maschile) – Batterie

12.30 Tiro del giavellotto (femminile) – Qualificazioni

19.15 Salto con l’asta (femminile) – Finale

19.20 Eptathlon – Getto del peso

19.25 100m ostacoli – Semifinali

19.45 Salto in alto (maschile) – Qualificazioni

19.50 400m (femminile) – Semifinali

20.15 400m ostacoli (maschile) – Finale

20.22 Tiro del giavellotto (maschile) – Finale

20.30 Eptathlon – 200m

21.00 200m (maschile) – Finale

21.20 3000m siepi (maschile) – Finale

21.50 100m ostacoli (femminile) – Finale

VENERDÌ 10 AGOSTO:

10.00 Lancio del martello (femminile) – Qualificazion

10.50 Eptathlon – Salto in lungo

11.15 Salto con l’asta – Qualificazioni

11.25 200m (femminile) – Batterie

12.00 1500m (femminile) – Batterie

12.25 3000m (femminile) – Batterie

12.40 Salto triplo (maschile) – Qualificazioni

12.50 Eptathlon – Tiro del giavellotto

13.05 4x400m (maschile) – Batterie

13.40 4x400m (femminile) – Batterie

19.10 110m ostacoli – Semifinali

19.20 Salto in alto (femminile) – Finale

19.35 800m (maschile) – Semifinali

19.55 200m (femminile) – Semifinali

20.10 Salto triplo (femminile) – Finale

20.20 Eptathlon – 800m

20.25 Tiro del giavellotto (femminile) – Finale

20.50 400m ostacoli (femminile) – Finale

21.05 400m (maschile) – Finale

21.20 800m (femminile) – Finale

21.35 110m ostacoli (maschile) – Finale

21.50 1500m (maschile) – Finale

SABATO 11 AGOSTO:

09.05 20km di marcia (femminile)

10.55 20km di marcia (maschile)

20.00 Salto in alto (maschile) – Finale

20.05 Salto in lungo (femminile) – Finale

20.20 400m (femminile) – Finale

20.25 Lancio in disco (femminile) – Finale

20.35 800m (maschile) – Finale

20.50 200m (femminile) – Finale

21.00 5000m (maschile) – Finale

21.30 4x400m (maschile) – Finale

21.50 4x400m (femminile) – Finale

DOMENICA 12 AGOSTO:

09.05 Maratona (femminile)

10.00 Maratona (maschile)

19.10 Salto con l’asta (maschile) – Finale

19.30 Lancio del martello (femminile) – Finale

19.30 4x100m (femminile) – Batterie

19.50 4x100m (maschile) – Batterie

20.05 Salto triplo (maschile) – Finale

20.15 3000m siepi (femminile) – Finale

20.35 1500m (femminile) – Finale

20.55 5000m (femminile) – Finale

21.20 4x100m (femminile) – Finale

21.35 4x100m (maschile) – Finale

EUROPEI 2018 ATLETICA: COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Gli Europei 2018 di atletica leggera saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 ed Eurosport) e su Eurosport.

Previste le diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player ma anche su Sky Go e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla.