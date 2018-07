Atletica, Gianmarco Tamberi si ferma a 2.26. Barshim cerca il record del mondo, Shubenkov storico

Gianmarco Tamberi è tornato in pedana al Memorial Gyulai di Szekesfehervar (nei pressi di Budapest, Ungheria) e supera l’asticella posta a 2.26 metri. Il Campione d’Europa centra la misura al primo tentativo (dopo essersi lasciato alle spalle 2.22 solo alla terza prova) ottenendo così il primato stagionale (dieci giorni fa si era fermato a 2.20 in occasione della sua prima gara del 2018, a Buhl).

Oggi il primatista italiano non è riuscito a superare 2.30. La gara poteva diventare storica perché il qatarino Mutaz Essa Barshim ha cercato il record del mondo facendo alzare l’asticella a 2.46. Dopo aver vinto la gara a 2.40 (eguagliato il già suo mondiale stagionale), l’iridato ha provato a superare il mitico primato di Sotomayor che regge dal 1993 ma purtroppo senza successo. Era dal 2014 a New York e Bruxelles che il vicecampione olimpico non si avventurava a queste quote on questa convizione. Battuti nell’ordine il russo Danil Lysenko, l’australiano Brandon Starc e il bahamense Donald Thomas, tutti a quota 2,32.

Da annotare anche il 12.92 del russo Sergey Shubenkov sui 110 metri ostacoli, a un solo centesimo dal record europeo di Colin Jackson (12.91 nel 1993), ottava prestazione all-time.

(Foto FIDAL/Colombo)