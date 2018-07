Atletica, Europei 2018: Mario Lambrughi non sarà a Berlino. Scende a 91 il numero degli azzurri

L’Italia dell’atletica perde un tassello in vista degli Europei, che si terranno a Berlino dal 6 al 12 agosto: non sarà della partita Mario Lambrughi, che ha fatto segnare il miglior tempo nazionale stagionale sui 400 hs con 48″99, quarto crono italiano di sempre, registrato a Rieti il 13 maggio.

Pochi giorni dopo, precisamente il 31 maggio, durante il Golden Gala di Roma, l’infortunio che ne ha pregiudicato la preparazione in vista della rassegna continentale. Così, dopo gli ultimi allenamenti l’azzurro ha deciso, di concerto con la Direzione Tecnica della Federazione, di non recarsi in Germania per prendere parte alla manifestazione.

Con questa defezione il contingente azzurro di atletica scende a 91 atleti (51 uomini e 40 donne).













Foto: Wikipedia

robertosantangelo@oasport.it