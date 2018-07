Badminton, Mondiali Nanchino 2018: subito fuori anche Silvia Garino e Lisa Iversen

Sono già finiti, per i colori italiani, i Mondiali di badminton in corso a Nanchino, in Cina: sono state appena eliminate, nel primo turno del torneo di doppio femminile, Silvia Garino e Lisa Iversen, sconfitte con un duplice 21-10 dalle atlete di Cina Taipei Lin Xiao Min e Wu Fang Chien.

Azzurre mai in gara, con andamento fotocopia delle due partite, terminate in appena 22 minuti di gioco. Confermate dunque le previsione della vigilia, che vedevano le azzurre sfavorite: dopo l’eliminazione nel singolare maschile di Rosario Maddaloni, termina così l’avventura italiana in Cina nella rassegna iridata del volano.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBa

robertosantangelo@oasport.it