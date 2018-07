Atletica, Europei 2018: Daniele Meucci rinuncia alla rassegna continentale. L’azzurro ha la polmonite

Un fulmine a ciel sereno scuote la Nazionale Italiana di atletica leggera prossima ad avventurarsi negli Europei di Berlino (6-12 agosto).

Tra gli atleti a rappresentare il tricolore non vi sarà Daniele Meucci, campione uscente della maratona. Al 32enne campione pisano infatti è stata diagnosticata una polmonite. Alcune avvisaglie vi erano state già nel corso della stagione, guardando alla gara dei Giochi del Mediterraneo, conclusa in quarta piazza e febbricitante. E così l’ingegnere toscano ha dovuto alzare bandiera bianca e rinunciare all’evento. Un’assenza molto pesante per la nostra compagine, guardando al risultato individuale ma anche di squadra che ci si sarebbe attesi con la sua partecipazione. La competizione infatti, assegnerà medaglie anche alle Nazioni nella specialità (maratona).

Una squadra, quella italiana, che dovrebbe essere composta da circa 90 atleti e come dice il direttore tecnico Elio Locatelli: “E’ l’occasione per far fare esperienza al maggior numero di atleti possibile. Ci sarà spazio agli Under25 ma anche a chi ha mancato i minimi Fidal di poco“. Una rappresentativa, dunque, abbastanza allargata che però non avrà a disposizione una delle sue punte.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Maxisport / Shutterstock.com