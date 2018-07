Atletica, Diamond League Montecarlo 2018: primato stagionale per Gianmarco Tamberi nell’alto

Va in archivio anche la tappa monegasca della Diamond League: a Montecarlo Gianmarco Tamberi, tornato a saltare sulla pedana che gli costò il grave infortunio che infranse il suo sogno olimpico, ha trovato il quinto posto nel salto in alto con primato stagionale a 2.27 metri (alla terza prova), mentre Libania Grenot ha ottenuto il sesto posto nei 400 metri in 51″56. Di seguito tutti i podi della tappa.

Lancio del peso femminile (ieri)

1 Lijiao Gong (Cina) 20.31

2 Raven Saunders (USA) 19.67 SB

3 Christina Schwanitz (Germania) 19.51

Lancio del peso maschile (ieri)

1 Ryan Crouser (USA) 22.05

2 Darrell Hill (USA) 21.72 PB

3 Darlan Romani (Brasile) 21.70

Salto con l’asta femminile

1 Anzhelika Sidorova ANA 4.85 =PB

2 Yarisley Silva CUB 4.80 SB

2 Katerina Stefanidi GRE 4.80

1000 metri maschili

1 Solomon Lekuta KEN 2’17″42

2 George Meitamei Manangoi KEN 2’18″07

3 Baptiste Mischler FRA 2’18″23

400 metri femminili

1 Shaunae Miller Uibo BAH 48.97 WL DLRMR NR PB

2 Salwa Eid Naser BRN 49.08 AR PB

3 Shakima Wimbley USA 50.85

6 Libania Grenot ITA 51.56

Salto triplo maschile

1 Christian Taylor USA 17.86

2 Pedro Pablo Richardo POR 17.67

3 Omar Craddock USA 17.37

Salto in alto maschile

1 Danil Lysenko ANA 2.40 =WL =MR PB

2 Yu Wang CHN 2.30

3 Majd EddinGhazal SYR 2.27

5 Gianmarco Tamberi ITA 2.27 SB

800 metri maschili

1 Nijel Amos BOT 1’42″14 WL MR

2 Brandon McBride CAN 1’43″20 NR PB

3 Saul Ordonez ESP 1’43″65 NR PB

100 metri ostacoli femminili

1 Queen Harrison USA 12.64 SB

2 Dawn Harper-Nelson USA 12.90

3 Yanique Thompson JAM 12.92

3000 metri siepi femminili

1 Beatrice Chepkoech KEN 8’44″32 WR

2 Courtney Frerichs USA 9’00″85 AR PB

3 Hyvin Kiyeng KEN 9’04″41

100 metri femminili

1 Marie-Josée Ta Lou CIV 10.89

2 Murielle Ahouré CIV11.01

3 Elanie Thompson JAM 11.02

1500 metri maschili

1 Timothy Cheruiyot KEN 3’28″41 WL PB

2 Elijah Motonei Manangoi KEN 3’29″64 SB

3 Filip Ingebrigtsen NOR 3’30″01 NR PB

110 metri ostacoli maschili

1 Sergey Shubenkov ANA 13.07

2 Orlando Ortega ESP 13.18

3 Pascal Martinot-Lagarde 13.20 SB

800 metri femminili

1 Caster Semenya RSA 1’54″60 MR

2 Francine Niyonsaba BDI 1’55″96

3 Natoya Goule JAM 1’56″15 NR PB

200 metri maschili

1 Noah Lyles USA 19.65 WL MR PB

2 Ramil Guliyev TUR 19.99

3 Alex Quinonez ECU 20″03

3000 metri siepi maschili

1 Soufiane El Bakkali MAR 7’58″15 WL PB

2 Evan Jager USA 8’01″02 SB

3 Conseslus Kipruto KEN 8’09″78













Foto: Herbert Kratky Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it