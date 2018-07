Atletica, Diamond League 2018: che show a Losanna. Samba da record del mondo, Barshim assente, Tamberi ci riprova, Semenya e tante stelle in pista

La Diamond League non conosce soste e riparte giovedì 5 luglio da Losanna (Svizzera) con il tradizionale appuntamento di Athletissima, ottava tappa del prestigioso circuito internazionale di atletica leggera. Si preannuncia un meeting di assoluto spessore tecnico in cui può succedere di tutto.

L’uomo più atteso della vigilia è Abderrahman Samba che a Parigi è diventato il secondo uomo capace di scendere sotto i 47” sui 400 metri ostacoli. Il qatarino si è spinto a soli 20 centesimi dal record del mondo di Kevin Young e proverà a migliorarsi ancora anche se non avrà luogo l’attesissima sfida con Rai Benjamin (i suoi avversari saranno il Campione del Mondo Karsten Warholm e il virginiano McMaster). L’antiguano ha optato per i 200 metri in cui incrocerà Michael Norman e Noah Lyles.

Tutti si aspettavano anche Mutaz Essa Barshim ma il Campione del Mondo del salto in alto è stato costretto a rinunciare a causa di un infortunio patito dopo il tentativo di record del mondo a Szekesfehervar. Non ci sarà il qatarino ma l’Italia spera di vedere un buon Gianmarco Tamberi che nel meeting magiaro era riuscito a risalire fino a 2.26: ci si aspettano grandi miglioramenti dal Campione d’Europa che affronterà il russo Danil Lysenko (iridato indoor), il bielorusso Nedasekau, il canadese McBride e il bronzo mondiale Ghazal che ha appena vinto i Giochi del Mediterraneo. A fine serata potremo ammirare la 4×100 metri femminile composta da Audrey Alloh, Anna Bongiorni, Gloria Hooper, Jessica Paoletta, Irene Siragusa (formazione da definire).

Sergey Shubenkov si è spinto a un solo centesimo dal record europeo sui 110 metri ostacoli e proverà a fare saltare il banco approfittando anche di un rivale di assoluto spessore come il Campione Olimpico Omar McLeod. Caster Semenya, invece, dopo il vertiginoso 800 metri di Parigi, si cimenterà sui 1500 contro Muir, Hassan e Tsegay. Da non perdere i 100 metri con le ivoriane Ta Lou e Ahouré ma anche l’olimpionica Thompson e la solita olandese Schippers. Altre stelle presenti? Ivana Spanovic nel lungo, Taylor e Pichardo nel triplo (si aspettano dei bei balzi), il Campione del Mondo Walsh nel getto del peso. Nell’antipasto del salto con l’asta potremo gustarci i big Kendricks, Lavillenie, Morris, Stefanidi, Sidorova e Morris per delle grandi sfide ad alta quota.













(foto FIDAL/Colombo)