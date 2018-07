Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Villars 2018: Ghisolfi sfiora il podio, Dalla Brida si rivela, Fossali e Gontero sottotono

Nel weekend è tornata protagonista la Coppa del Mondo 2018 di arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo spettacolo non è mancato a Villars (Svizzera) dove è proseguito il cammino dello speed e dove ha fatto l’esordio stagionale il lead, le specialità più tecnica. Proprio qui l’Italia ha ottenuto il risultato migliore con Stefano Ghisolfi che ha sfiorato il podio: il piemontese, già secondo nella classifica finale dell’anno scorso, ha eguagliato il risultato del nipponico Tomoa Narasaki ma si è dovuto accontentare della quarta piazza in virtù del maggior tempo impiegato per raggiungere 33+. I grandi favoriti non hanno deluso, sia al maschile che al femminile: Jakob Schubert, Romain Desgranges, Janja Garnbret e Jessica Pilz sono stati gli atleti capaci di mettersi maggiormente in luce conquistando i primi due gradini del podio.

Nello speed, invece, ci aspettavano qualcosina in più da Leonardo Gontero e Ludovico Fossali che hanno chiuso in 15esima e 17esima posizione, poco meglio ha fatto Alessandro Santoni (14esimo). La nota positiva arriva da Elisabetta Dalla Brida che sorprende tutti e agguanta un positivo sesto posto. Sorpresa al maschile col duello per la vittoria tra i russi Shikov e Shilov, bravi a eliminare Boldyrev, Mawem, Alipourshena, Timofeev mentre al femminile è arrivato il sigillo annunciato di Anouck Jaubert che allunga in classifica generale.