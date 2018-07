Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2018: Ghisolfi sfiora il podio a Villars! Schubert, Garnbret, Shikov e Jaubert in trionfo

A Villars (Svizzera) è tornata protagonista la Coppa del Mondo 2018 di arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Protagonisti lo speed e il lead, al suo esordio stagionale.

LEAD (maschile) – Stefano Ghisolfi sfiora il terzo gradino del podio e si deve accontentare del quarto posto (33+), dopo aver raggiunto lo stesso livello del quotato nipponico Tomoa Narasaki ma impiegandoci più tempo. Il piemontese, l’anno scorso secondo in classifica generale, ha comunque incominciato benissimo la stagione e fa capire di essere sempre sul pezzo. Vittoria per l’austriaco Jakob Schubert (38+) che è riuscito a sconfiggere il francese Romain Desgranges (38+ anche per il Campione d’Europa). Nelle retrovie Francesco Vettorata (36esimo), Filip Schenk (37esimo) e Marcello Bombardi (39esimo).

LEAD (femminile) – Sigillo annunciato del fenomeno sloveno Janja Garnbret che conferma ancora una volta di essere la più forte del lotto (44+) battendo una grande avversaria come l’austriaca Jessica Pilz (42), terza invece la sudcoreana Jain Kim (41+). Azzurre lontanissime: Giorgia Tesio 43esima, Silvia Cassol 44esima, Claudia Ghisolfi 47esima, Laura Rogora 48esima.

SPEED (maschile) – Finale tutta russa, la spunta Aleksandr Shikov su Aleksandr Shilov per appena 12 centesimi (6.67 contro 6.79). I due outsider avevano precedentemente eliminato l’ucraino Danyil Boldyrev e il francese Bassa Mawem, uno dei favoriti della vigilia alla pari dell’iraniano Reza Alipourshena (out ai quarti), e dei russi Dmitrii Timofeev (leader della classifica generale) e Stanislav Kokorin, arresisi agli ottavi come i nostri Alessandro Santoni e Leonardo Gontero (14esimo e 15esimo). Ludovico Fosalli 17esimo, ha mancato l’accesso al tabellone principale per un soffio.

SPEED (femminile) – Missione compiuta per Anouck Jaubert: la francese vince la gara (7.98 in finale contro la connazionale Victoire Andrier) e allunga in classifica generale. A completare il podio la russa Mariia Krasavina mentre la nostra Elisabetta Dalla Brida ha raggiunto a sorpresa i quarti di finale chiudendo in sesta posizione, 19esima Silvia Porta e 27esima Martina Zanetti.