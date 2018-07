Angelique Kerber-Serena Williams, Finale femminile Wimbledon 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Domani, sabato 14 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per la finalissima del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, non prima delle ore 15.00 (dopo la prosecuzione della semifinale maschile) scenderanno in campo la tedesca Angelique Kerber e la statunitense Serena Williams.

Si tratta dello straordinario remake della finalissima dell’edizione 2016 di Wimbledon: all’epoca Serena si impose in due set per 7-5 6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco. In quello stesso anno però le due si erano già sfidate nella finalissima degli Australian Open, e ad imporsi quella volta fu Kerber per 6-4 3-6 6-4.

Dopo un anno molto diverso le due si troveranno ancora di fronte in una finale Slam: la tedesca, reduce da un 2017 sottotono, è risalita nel ranking WTA e sarà numero 4 in caso vittoria e numero 7 in caso di sconfitta, mentre la statunitense, dopo la maternità, tornerà numero 19 in caso di vittoria e numero 28 in caso di sconfitta.

Per la tedesca si tratterebbe del terzo titolo dello Slam, dopo le vittorie del 2016 agli Australian Open ed agli US Open, mentre per l’americana si tratterebbe dell’ottavo alloro a Wimbledon e del 24° Slam in carriera. La favorita, sia per i bookmakers, che per quanto visto finora sembra essere proprio la maggiore delle sorelle Williams.

La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito il programma della finalissima femminile del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

CAMPO CENTRALE

Non prima delle ore 15.00

2. Angelique Kerber v Serena Williams













Foto: Jimmie48 Shutterstock

robertosantangelo@oasport.it