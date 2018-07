Albo d’oro Mondiali, la classifica della Nazioni vincitrici: bis della Francia. Brasile in testa con 5 trionfi, l’Italia insegue a 4

La Francia ha vinto i Mondiali 2018 sconfiggendo la Croazia nella Finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca. I transalpini hanno così conquistato il secondo titolo iridato della loro storia dopo quello di 20 anni fa in casa e hanno spento i sogni di gloria dei balcanici: Didier Deschamps ha firmato la doppietta dopo aver già trionfato da calciatori, oggi si è imposto da allenatore.

Il Brasile, quest’anno uscito ai quarti di finale per mano del Belgio dopo il cocente 7-1 subito in semifinale contro la Germania quattro anni fa, si conferma la Nazione più vincente della storia con le sue cinque affermazioni (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), una in più della Germania che ha dovuto abdicare venendo eliminata nella fase a gironi e dell’Italia che, dopo l’apoteosi del 2016, ha collezionato due uscite ai gironi e addirittura una mancata qualificazione alla fase finale. Argentina e Uruguay sempre ferme a quota 2, in questa edizione entrambe arresisi al cospetto della Francia che le ha così agganciate in classifica. Inghilterra e Spagna hanno festeggiato solo una volta. Di seguito l’albo d’oro dei Mondiali di calcio.

ALBO D’ORO MONDIALI DI CALCIO:

EDIZIONE NAZIONE VINCITRICE Uruguay 1930 Uruguay Italia 1934 Italia Francia 1938 Italia Brasile 1950 Uruguay Svizzera 1954 Germania Ovest Svezia 1958 Brasile Cile 1962 Brasile Inghilterra 1966 Inghilterra Messico 1970 Brasile Germania Ovest 1974 Germania Ovest Argentina 1978 Argentina Spagna 1982 Italia Messico 1986 Argentina Italia 1990 Germania Ovest USA 1994 Brasile Francia 1998 Francia Corea del Sud/Giappone 2002 Brasile Germania 2006 Italia Sudafrica 2010 Spagna Brasile 2014 Germania Russia 2018 Francia

CLASSIFICA NAZIONI VINCITRICI:

NAZIONE MONDIALI VINTI Brasile 5 Italia 4 Germania 4 Argentina 2 Uruguay 2 Francia 2 Inghilterra 1 Spagna 1













Foto: Vlad1988 Shutterstock