Wimbledon 2018: le favorite. Garbine Muguruza difende il titolo. L’incognita Serena Williams, Petra Kvitova a caccia del tris

L’edizione 2018 di Wimbledon è ormai alle porte e nel tabellone femminile regna una grande incertezza. A difendere il titolo è la spagnola Garbine Muguruza, che si presenta ai Championships con l’ambizione di vincere nuovamente sull’erba londinese. La numero tre del mondo ha un ottimo feeling con lo Slam londinese, visto che vanta anche una finale nel 2015, quando perse da Serena Williams.

Proprio l’americana resta la grande incognita di questo Wimbledon. L’ex numero uno non ha ancora raggiunto il 100% della condizione dopo il rientro dalla maternità e anche al Roland Garros la statunitense ha dovuto ritirarsi per un problema agli addominali prima del match con Maria Sharapova. L’All England Club ha sciolto i dubbi nelle ultime ore e ha reso testa di serie (n°25) la sette volte vincitrice di Wimbledon, che avrà dunque un tabellone un po’ più agevole almeno nei primi due turni.

Ovviamente una Serena in piena forma resta la tennista da battere, ma ci sono alcune grandi specialiste dell’erba come Petra Kvitova, che secondo i bookmakers è la principale favorita per la vittoria finale. La ceca cerca il tris in quel di Londra dopo i trionfi nel 2011 e 2014 e come detto questa è proprio una delle superfici dove può esprimere il meglio del suo gioco.

Testa di serie numero uno sarà Simona Halep, che ha raggiunto le semifinali a Wimbledon nel 2014. Le possibilità sull’erba della rumena sono tutte da valutare, ma l’aver vinto il Roland Garros può davvero averla sbloccata e averle tolto il peso di quello zero nella casella degli Slam vinti. Numero due sarà Caroline Wozniacki, altra possibile outsider per la vittoria finale anche se la danese non è mai andata oltre il quarto turno a Wimbledon.

Nel gruppo delle favorite va assolutamente inserita anche Sloane Stephnes, che ha vinto gli ultimi US Open ed è reduce dalla finale del Roland Garros. La giovane americana cerca la definitiva consacrazione anche sull’erba. Se ci sono incognite su Serena Williams, anche su Maria Sharapova non mancano: la russa è ancora alla ricerca di un successo importante dopo il rientro dalla squalifica per doping e Wimbledon è un’occasione da sfruttare, visto che sull’erba la campionessa russa si è imposta nel 2004 e ha fatto finale nel 2011.













Foto: Jimmie 48 / Shutterstock