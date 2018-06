Volley, Nations League 2018: oggi Italia-Francia (23 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi sabato 24 giugno si gioca Italia-Francia, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. La storica rivalità andrà in scena al PalaPanini di Modena, gli azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di prendersi lo scalpo di lusso e di regalare una grande gioia al proprio pubblico visto che ormai non abbiamo più possibilità di qualificarci alle Final Six della prestigiosa manifestazione internazionale.

L’Italia si affiderà a Ivan Zaytsev, atteso dal solito scoppiettante duello contro Earvin Ngapeth. La nostra Nazionale ieri è stata sconfitta dalla Russia ed è in grande difficoltà, occorre invertire la rotta e cercare un successo importante per dare morale al gruppo che in questo momento sembra essere in grande difficoltà fisica e tecnica.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Francia, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 23 GIUGNO:

20.30 Italia vs Francia













(foto FIVB)