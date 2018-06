Volley, Nations League 2018: nona giornata, risultati e classifica. Francia asfalta Serbia, vincono tutte le big. Italia settima

Si è conclusa la nona giornata della Nations League 2018 di volley maschile. Il prestigioso torneo internazionale ha passato il giro di boa, mancano ancora sei giornate da disputare (due tappe) e la situazione di classifica si sta delineato nella corsa che conduce alla Final Six. Di seguito tutti i risultati di questo turno e la nuova classifica generale.

A Osaka (Giappone)

Polonia vs Bulgaria 3-1 (25-21; 24-26; 25-18; 25-19)

Tutto relativamente facile per i Campioni del Mondo trascinati da Konarski (18 punti), Kwolek (17) e Nowakowski (5 muri, 3 aces). Bieniek e Szalpuk riposano. Non bastano le 15 marcature di Penchev per risollevare la Bulgaria che ha fatto a meno di Uchikov.

Giappone vs Italia 3-2 (21-25; 25-21; 23-25; 25-22; 15-10)

A Ufa (Russia)

Brasile vs Cina 3-0 (25-20; 25-19, 27-25)

Passeggiata di salute per i Campioni Olimpici trascinati da un inverosimile Wallace De Souza (21 punti, 4 aces, 75% in attacco). Nonostante l’assenza di Bruninho, i verdeoro hanno surclassato gli asiatici del solitario Chuan Jiang (13).

Russia vs Iran 3-1 (28-30; 25-23; 27-25; 25-21)

Successo importante per i Campioni d’Europa che, dopo aver perso il primo set, rimontano e si impongono nelle due successive frazioni col minimo scarto e con tanta fatica. Partita mostruosa di Dimitry Muserskiy (24 punti) che annichilisce Shafiei (18) e compagni.

Ad Aix En Provence (Francia)

Francia vs Serbia 3-0 (31-29; 25-16; 25-15)

I padroni di casa dominano letteralmente il big match. C’è stata partita solo in un combattutissimo primo set, poi gli slavi si spengono totalmente. Partita di grande sostanza da parte di Stephen Boyer (17), Earvin Ngapeth (16) e Thibaut Rossard (13) ma spiccano anche i 5 muri di Nicolas Le Goff. La Serbia ha sfruttato Aleksandar Atanasijevic solo nel terzo set al posto di Luburic ma non è bastato, inutili gli 11 punti di Uros Kovacevic e l’ingresso di Marko Podrascanin.

Argentina vs Corea del Sud 3-0 (25-20; 25-23; 26-24)

Partita tra i due fanalini di coda, netto successo dell’Albiceleste di Julio Velasco. Gli asiatici dovranno verosimilmente giocare gli spareggi per rimanere in Nations League.

A Ottawa (Canada)

Australia vs Germania 3-2 (25-22; 18-25; 17-25; 25-18; 15-11)

Il risultato a sorpresa dell’intero weekend che crea diversi problemi ai vicecampioni d’Europa guidati da Andrea Giani. Bellissima rimonta degli aussies trascinati da Jordan Richards (17), ai tedeschi non sono bastati i 21 punti di Chris Fromm e le sei stampatone di Jakob Gunthoer.

USA vs Canada 3-1 (23-25; 25-13; 25-19; 25-20)

Dopo aver perso il primo set, gli statunitensi si rimettono in carreggiata e surclassano i padroni di casa grazie a Benjamin Patch (18), Matt Anderson (15) e Max Holt (15 punti, 5 muri) tutti spronati dalla regia di Micah Christenson che ha rilanciato anche Aaron Russell (8). Inutili le 14 marcature di Stephen Maar.

# NAZIONE VITTORIE PUNTI 1. Polonia 8 23 2. Brasile 8 23 3. Francia 7 22 4. USA 7 20 5. Russia 6 19 6. Serbia 6 15 7. Italia 5 16 8. Canada 5 15 9. Germania 4 13 10. Giappone 4 11 11. Iran 3 9 12. Bulgaria 3 9 13. Argentina 2 8 14. Australia 2 6 15. Cina 2 6 16. Corea del Sud 0 1













(foto FIVB)