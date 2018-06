Volley, Nations League 2018: Modena riabbraccia l’Italia, anticipo di Mondiale. Azzurri contro le corazzate Francia, Russia, USA: servono tre imprese

Questo è il weekend che tutti stavano aspettano, questo è il fine settimana giusto per abbracciare la Nazionale: l’Italia torna a casa e sarà travolta dal pubblico del PalaPanini di Modena, una fiumana riempirà il Tempio della Pallavolo per stringersi attorno agli azzurri e cercare di trascinarli verso l’impresa in un trittico durissimo, quasi da Mondiale anticipato. I ragazzi del CT Chicco Blengini si giocano la qualificazione alla Final Six della Nations League in un turno al cardiopalma contro tre corazzate in quello che davvero può essere l’antipasto della rassegna iridata che ospiteremo nel nostro Paese.

Ivan Zaytsev e compagni sono praticamente obbligati a vincere tutte le tre partite in programma per sperare di proseguire la propria avventura nella prestigiosa manifestazione internazionale: nell’ordine affronteremo Russia, Francia e USA. Ci aspettano al varco le prime tre formazioni della classifica generale che hanno già praticamente in tasca il pass per gli atti conclusivi (i transalpini ne sono già certi in qualità di organizzatori a Lille). Abbiamo bisogno di un filotto fantasmagorico per poi fare la corsa su Brasile, Polonia e Serbia: serve superarne almeno una per poter fare festa, tutte e tre sono avanti a noi di una vittoria. Sulla carta dobbiamo mettere nel mirino la formazione che perderà lo scontro diretto tra i Campioni Olimpici e i Campioni del Mondo (attesi poi da impegni agevoli contro Argentina e Australia), perché gli slavi non dovrebbero avere grossi problemi contro Canada (comunque da non sottovalutare), Cina e Giappone.

L’importante sarà comunque ritrovare una bella Italia dopo due tappe estremamente deludenti condite dalla sconfitte contro le modeste Giappone e Australia, oltre che dai sofferti successi su Cina e Corea del Sud. La nostra Nazionale è sembrata lontana anni luce da quella che aveva sconfitto Brasile e Serbia a inizio torneo, il forzato turn-over ci ha messo in ginocchio ma ora è arrivato il momento di reagire e di dare le risposte giuste al pubblico anche perché siamo soltanto all’inizio della lunga corsa che condurrà ai Mondiali.

Finalmente ritornerà lo Zar che dovrà martellare nell’impianto in cui giocherà la prossima stagione, rivedremo anche il libero Massimo Colaci e speriamo di poter recuperare al meglio anche l’infortunato Simone Giannelli. Con le nostre tre stelle, sempre considerando l’assenza di Osmany Juantorena, possiamo provare a tenere testa agli altri squadroni: i Campioni d’Europa stanno incantando con Muserskiy nonostante l’assenza di Mikhaylov e Butko, i transalpini si faranno prendere per mano da Earvin Ngapeth e Stephen Boyer, gli USA potranno contare sui vari Matt Anderson, Micah Christenson, Aaron Russell, Max Holt. Ci aspettano tre battaglie, servono tre colpacci della migliore Italia per rilanciarci e sognare.













(foto FIVB)