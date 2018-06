Volley, Nations League 2018: Italia, addio Final Six. L’Australia non fa regali, passa la Polonia

Non arrivano regali da Melbourne e l’Italia deve dire addio al sogno di qualificarsi alla Final Six della Nations League 2018 di volley maschile. Gli azzurri dovevano sperare che l’Australia sconfiggesse la Polonia per rimanere ancora in corsa e giocarsi il tutto per tutto questa sera contro gli USA ma i Campioni del Mondo non si sono fatti imbrigliare dai canguri e hanno risolto la pratica per 3-0 (25-16; 26-24; 25-23).

Bieniek e compagni hanno sofferto nei tiratissimi secondo e terzo set ma sono sempre riusciti ad avere la meglio sui padroni di casa ottenendo così la vittoria e qualificandosi agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale insieme a Francia, Russia, USA, Serbia, Brasile. L’appuntamento è a Lille (Francia) dal 3 all’8 luglio.

L’Italia concluderà la manifestazione con l’amaro in bocca, consapevole che le sconfitte contro Australia, Giappone e Argentina potevano essere tranquillamente evitate. Stasera la passerella conclusiva contro gli USA al PalaPanini di Modena.

# NAZIONE PARTITE GIOCATE VITTORIE PUNTI 1. Russia 14 11 34 2. Francia 14 11 32 3. USA 14 10 30 4. Brasile 15 10 30 5. Polonia 15 10 29 6. Serbia 14 10 26 7. Italia 14 8 24 8. Canada 14 7 22 9. Germania 14 7 22 10. Iran 14 6 19 11. Giappone 14 6 15 12. Bulgaria 14 5 15 13. Australia 15 5 15 14. Argentina 15 4 15 15. Cina 14 3 9 16. Corea del Sud 14 1 5













(foto Valerio Origo)