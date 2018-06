Volley, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia maschile sfiderà la Spagna in Finale! Grecia-Croazia tra le donne

L’Italia affronterà la Spagna nella Finale del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) gli azzurri hanno travolto l’Egitto in mattinata e si sono così assicurati l’atto conclusivo contro i padroni di casa che nel pomeriggio non hanno avuto particolari problemi contro la Grecia sconfitta per 3-0 (25-23; 25-15; 25-16). A trascinare i ragazzi di Fernando Munoz è stato l’annunciato opposto Villena (19 punti) che andrà tenuto d’occhio al pari di Iribame, Fernandez e Rodriguez. Gli azzurri partiranno comunque con tutti i favori del pronostico per conquistare la medaglia d’oro vista anche la qualità di una rosa composta da Spirito, Balaso, Milan, Polo, Raffaelli. A contendersi il bronzo saranno dunque Egitto e Grecia.

Al femminile, invece, la Grecia si è resa protagonista di una bella rimonta sulla Francia sconfitta per 3-2 (15-25; 25-16; 19-25; 25-20; 15-13) grazie alle solite Vasilantonaki (18) e Merteki (17). Le elleniche contenderanno il titolo alla Croazia che trascinata da una top player come Samantha Fabris (25 punti per l’opposto di Conegliano) ha sorpreso la Turchia per 3-2 (22-25; 25-12; 20-25; 25-21; 15-12). L’Italia ha invece sconfitto il Portogallo per 3-0 (25-12; 25-19; 25-19) e affronterà la Spagna (3-1 alla Slovenia) nel match che assegna il quinto posto.